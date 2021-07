Digitaliseringen overhaler post-it

SPONSORERET INDHOLD Digitalisering af processer: Kan Post-its holde skansen mod den cloudbaserede digitale front?

Hvor hurtigt og effektivt ville du kunne arbejde, hvis du kunne samle alle dine Post-its og noter online, fremfor at skulle huske på det I snakkede om? Måske tænker du: ”Jamen jeg kan jo bare tage et billede af det, eller få det scannet ind”. Det er også rigtig nok, men så bliver de omdannet til ikke-redigerbare billeder. Ville det ikke være nemmere, hvis Post-its var redigérbare og kunne ændres undervejs i processen? Og ville det ikke være nemmere, hvis man kunne flytte rundt på de forskellige Post-its til forskellige projekter eller emner i de allerede eksisterende projekter?

Det hele skal ikke handle om Post-its, og hvor utjekkede de er. Det skal derimod handle om nogle af de forskellige fordele, der er ved at arbejde digitalt fremfor på papir – det er jo også spild af klodens ressourcer, hvis man vil ud i den snak. Det vil vi ikke her.

Den digitale generation overgår de papirmættende Post-it-møder

Når du arbejder i projekter på dit arbejde eller i en anden kontekst, så har du inden for de sidste 10 år med næsten 100% sandsynlighed stiftet bekendtskab med f.eks. Google Drevs features for online cloudarbejde og Microsofts egne tilsvarende produkter og services som f.eks. OneDrive, OneNote etc.,

Fælles for dem er, at de alle er cloudbaserede tjenester, hvor du kan arbejde sammen i de samme dokumenter på samme tid (måske lige med undtagelse af nogle features fra Creative Cloud). Pointen er, at denne digitale generation inden for projektstyring og samarbejde erstatter de store papirmættende møder og samarbejder. Selvfølgelig kan der opstå scenarier, hvor Post-its er guld værd, men i det store planlægningsforløb samt den løbende revidering giver det en langt større gennemsigtighed, at alle kan bidrage samtidig samt følge de ændringer, der kommer.

Når digitaliseringen af de gængse arbejdsprocesser føres videre til produktudvikling og byggeri

Nu har vi snakket meget kort om digitaliseringen af de projektmæssige arbejdsgange og set lidt på de cloudbaserede løsninger, der findes til formålet lige nu. Nu skal vi snakke lidt om, hvordan en udvidet model kunne se ud i forhold til digitale arbejdsprocesser.

Du kan måske se plantegninger og arkitekttegninger for dig. Du forestiller dig, at der sidder en arkitekt eller en ingeniør et sted og tegner med blyant, vinkelmåler og lineal. Det er der helt sikkert også nogle, der gør, men i dag findes der digitale værktøjer til formålet og endda med yderligere features til at supportere deres udarbejdelse. Det samme findes til f.eks. produktudvikling og lignende – lidt det samme som hvis du forestiller dig, hvordan alle medarbejdere hos Disney sidder og tegner animationsfilm.

Nu tænker du måske – jamen hvordan foregår det så i en byggeproces? Hvornår indgår der digitale løsninger i et byggeprojekt? Alt andet lige ligger den største digitale del i hele projekteringsdelen, som inkluderer planlægning, kontrol, kvalitetssikring osv. Men ikke desto mindre ligger der en stor del i det at tegne og udvikle alle de planer mv., som er omfattet i et byggeri. Bluebeam er et spot on eksempel på, hvordan et byggeris faser indarbejdes i en sådan digital løsning. Alt fra projektering til indretning af byggeplads til oversigter samt ordinære samarbejder på tværs af fagprofessioner.