Beboer truet under EM-fest

Hvis du oplever uro som den slags, der er foregået det sidste stykke tid i området omkring gangtunellen under Roskildevej, er det vigtigt, du ringer til lokalpolitiets direkte telefonnummer, som er 114. Foto: Red

Politi ”Vi har våben i bilen, så du går bare ind igen,” sådan lød beskeden til en beboer på Hornstrupvej, efter en hidsig biljagt onsdag aften på den stille villavej.

Af André Bentsen

Det er møghamrende ubehageligt,” fortæller en beboer på Hornstrupvej efter at flere års utryghed onsdag aften kulminerede, da to biler jagtede hinanden under den nervepirrende semifinalekamp mellem Danmark og England.

Han ønsker at være anonym og fortæller til Lokal Nyt, at vejens beboere i årevis har gjort diverse myndigheder opmærksomme på, at der foregår, hvad der ligner handel med narkotika ved nedgangen til gangtunnellen under Roskildevej.

”Vi oplever tit, at der står unge mennesker ved nedgangen til tunnelen og vi har også tidligere fundet en pose med hvidt pulver, så det ligner, at der foregår handel med stoffer,” fortæller beboeren, der derfor føler sig overbevist om, at onsdagens biljagt relaterer sig til handlen med stoffer.

”Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men det virker som om nogle skal markere deres territorium af,” fortæller beboeren på Hornstrupvej om biljagten, der fik ham selv, og andre naboer til at fare ud på vejen.

”Vi hører og ser to biler, der i meget høj fart og hvinende dæk, suser ned ad vores lukkede vej, som ellers ligger lidt afsides. Jeg løb efterfølgende ud på vejen og det samme gør min nabo, der spørger en af passagererne i bilen, hvad der foregår. Min nabo fik pænt og roligt besked om at gå tilbage i huset, da de har våben i bilen,” fortæller den anonyme borger, der er rystet efter episoden.

”Situationen i går var helt igennem uacceptabel. Folk på vejen er chokerede og på ingen måde vant til hverken biljagt, hjulspin eller trusler om brug af våben,” fortæller beboeren, der nu appellerer til politiet om hjælp.

”Er det på nogen måde muligt at sætte ind, så området omkring tunnelen under Roskildevej kan tilses eller overvåges hyppigere?

Den ligger desværre bekvemt, da det er let at komme væk i løb, på cykel eller knallert,” siger beboeren på Hornstrupvej.

Følger op på sagen

Det spørgsmål har Lokal Nyt sendt videre til Københavns Vestegns Politi.

“Henvendelsen er givet

videre til Lokalpolitiet i Rødovre, som altid er glade for information om stort og småt i området og nu vil følge op på det.

Lokalpolitiet opfordrer i øvrigt til, at man kontakter Københavns Vestegns Politi direkte på telefon 114,” lyder det i et skriftligt svar fra Københavns Vestegns Politi.