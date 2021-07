Bag jer til læselyst

Hvordan kan kager give mere og bedre læsning? Se tippene lige her. Foto: Privatfoto: Arkiv

Læs i ferien Sommeren er sjov fordi den byder på is og leg, men for mange børn, står den desværre også på lidt for mange skærme og alt for lidt læsning. Nu giver biblioteket gode bud til, hvordan du fastholder læselysten i ferien. Hvem har eksempelvis ikke lyst til at bage sig til mere læsning.

Af André Bentsen

Vi kender det alle. Følelsen af at slå benene op og lige skulle læse den næste side, og den næste side, og den næste side. Sommerferien er nemlig læsningens højsæson og for mange betyder de sammenhængende fridage, at der er tid til at fordybe sig i bøgernes univers. Men for nogle, både børn, unge og voksne, skal læselysten hjælpes lidt på vej.

Det kan man f.eks. gøre ved at gøre læsningen til en fælles aktivitet. I de næste par uger slår vi et slag for de gode vigtige tyve minutters læsning hver dag – også i ferien – ved at lade børnebibliotekarerne på Rødovre Bibliotek komme med nogle fif til, hvordan I som familie kan lege lidt med læsningen.

Som familie kan det være sjovt at bage og pynte sin helt egen bogkage. Det kræver, at man først finder en opskrift på en nem chokoladekage. Når kagen er kølet af, så skal I pynte den, så den viser noget om en bog, som I hver især har læst. I kan vælge at skære kagen ud, så hver person i familien får et stykke, som de skal pynte. Bagefter skal man selvfølgelig gætte og smage hinandens bogkager,” foreslår Mette, der er børnebibliotekar.

Find den rigtige bog

Mange sætter lighedstegn mellem læsning og skole og ser derfor læsning som noget, man gør af pligt. Som familie kan man ryste læsningen ud af de vante rammer, så man får lyst til at læse. For nogle kan det hjælpe at ’style’ sin læsning. I kan f.eks. gøre læsesituationen hyggelig med puder, tæpper og gode snacks.

Uanset hvad er det essentielt at finde den helt rigtige bog, og her kan folkebiblioteket og bibliotekets medarbejdere måske hjælpe.

”I det personlig møde kan vi zoome helt ind på den enkeltes læselyst og finde frem til den rigtige type læseoplevelse og bog,” siger Troels, der tripper for at anbefale gode bøger til børn og deres forældre.

Ud over disse tips til at gøre læsningen til en fælles aktivitet, kan I også deltage i børnebibliotekernes kampagne Sommerbogen.

For at være med skal I hente et udfordringsark på biblioteket. Læs tre bøger, anmeld dem på arket og klar ti udfordringer, som at spise en is, mens I læser en bog. Aflever arket på biblioteket senest den 21. August, så får I en bogpræmie og er med i lodtrækningen om at tømme en boghandel på fem minutter.

Du kan se flere gode læsetips her: https://youtube.com/playlist?list=PLtrobRW3UBdUiIQnUnqlkKM9lH-pAOimp