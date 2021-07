Ærkefjender!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Ja, så gik den ikke længere. Danmark tabte til England og EM-eventyret sluttede. Men sikken en indsats fra herrelandsholdet. En fantastisk tur med mange oplevelser. Tak for det, drenge.

Af Chrummer

Lige inden kampen, støtte jeg på en artikel på et svensk medie. At dømme udfra artiklen, så er svenskerne altså ikke det broderfolk jeg troede de var. De talte om aftalt spil, systemfejl etc. Ja de kaldte os for Danskejävlar!

Hvad fanden sker der, Jönsson? Jeg troede vi var venner? Her har vi danskere siddet og heppet på ABBA, Ingmar Stenmark og Björn Borg – ja jeg går endda i hans underbukser – og så kan I reserve-Bornholmere ikke unde Danmark en semifinale plads?

Jeg ved godt, at det ikke går skide godt for Sverige – men her gik jeg og tænkte at vi var Vikinge-Brødre. Men OK lad os da tage handskerne af:

I kan ikke slå os i fodbold. I kan ikke slå os i håndbold. I fik også klø i ishockey. Specielt det sidste må gøre ondt. I kan til gengæld slå os i langrend – men desværre kan I ikke slå Norge!

I har solgt Volvo til kineserne – og SAAB er gået konkurs. I har nærmest ingen Statsminister. Malmö har Europa-rekord i mord – og ABBA er opløst!

Jeres største export-artikel er vel nærmest Pippi Langstrømpe – men hende har I jo så selv dømt ude, som værende racistisk.

Sidst men ikke mindst, så er jeres bajere tynde som vand og dyre som beriget uran.

Så jeg kan da godt forstå misundelsen, for hvad har Sverige tilbage at brøste sig af? Wasa-løbet og Greta Thunberg? Et meget laaangt løb med ski på og en skidesur teenager?

Men HVORFOR er svenskeren blevet så nederen? Jeg tror svaret er meget enkelt. Alkohol er for dyrt og skal nærmest være lægeordineret og købes på et apotek med meget begrænset åbningstider.

Hvis Sverige fulgte princippet fra filmen “Druk” (Nå ja Sverige kan heller ikke lave film som kan få en Oscar), og de levede med en konstant promille på 1, så tror jeg, at svensken ville se lidt lysere på tingene.

For jeg må indrømme, at når jeg ser antallet af Svenskere på torvet i Helsingør, som kommer ind med morgenfærgen kl 10, og som det første indtager 2 guldøl og 2 gammel dansk, så kan man nærmest høre lettelsens suk over hele pladsen. Lidt som at få punkteret en øm byld på røvballen.

Og det er nok det der er problemet for svenskerne lige nu: Akut ondt i røven

Kom igen, Jönsson!