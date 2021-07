16 socialdemokrater klar til valg

Rødovres største parti talt på medlemmer og mandater har 16 kandidater klar til novembervalget. Foto: Privat

KV21 Der er ikke meget nyt at spore i toppen af Socialdemokratiets startopstilling til kommunalvalget 2021, hvis man da bevidst vælger at se bort fra første store navn på listen, der jo er en helt ny borgmesterkandidat.

Af André Bentsen

De sidste årtiers absolutte stemmesluger, den tidligere borgmester, Erik Nielsen, er ikke længere at finde på stemmesedlen i Rødovre.

Den gamle smed, der har trukket tusinder af personlige stemmer med ind til de andre kandidater fra Socialdemokratiet stiller ikke op igen, og det er derfor den nye borgmester, Britt Jensen, der skal trække læsset, når partiet går til valg.

Hun er dog ikke alene i kommunens største parti. Her har medlemmerne netop afholdt en urafstemning om rækkefølgende på stemmesedlen.

”Socialdemokratiet er garant for velfærden i Rødovre”, udtaler formand for socialdemokratiet i Rødovre Lars O. Harritslev Lauritzen med listen over de 16 kandidater i hånden.

”Den røde tråd har alle årene været at skabe en stærk velfærdskommune, der tager sig godt af sine borgere, børn, unge og ældre. Vi i Socialdemokratiet lægger vægt på et bredt politisk samarbejde med stabilitet i Rødovre. Vi vil fortsat udvikle Rødovre i dialog med vores borgere, foreninger og virksomheder,” siger han og fortsætter:

”Vi mener, at opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Socialdemokratiet har altid stået i spidsen for Rødovre kommune, og det agter vi at blive ved med.”

Bredt felt

Selvom byens absolut største parti ikke har nogle såkaldt ’unge’ kandidater, stiller Socialdemokratiet med et bredt hold på mange andre områder. I alt er der 16 kandidater fordelt på otte kvinder og otte mænd i alderen fra 31 år til 74 år, der ifølge formanden er er geografisk spredt i hele kommunen, fra Hendriksholmskvarteret i syd til det nordligste Islev.

Input udefra

Erfaring er der også en del at trække på. Udover at mange af de nuværende KB-medlemmer fra Socialdemokratiet forsætter, så er der også kandidater med erfaring fra henholdsvis borgerrepræsentationen i København samt et nuværende regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.

”Listen byder både på nye og kendte navne. Alle går seriøst til opgaven og det vidner om stor kapacitet i vores parti og bevægelse, at vi kan præsentere så mange forskellige profiler. Alle vil kæmpe for vores værdier og for at bevare Rødovre som en by, vi er sammen om”, siger Lars O. Harritslev Lauritzen kampklar.