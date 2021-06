Vigtig sejr til DREAM – slår de regerende mestre

Alt gik op i en højere enhed, da det lokale Counter-Strike hold DREAM sejrede over Tricked, der er dobbelt-regerende Danmarksmestre.

Af Christian Valsted

Rødovre har et hold med i Danmarks bedste CS:GO liga og i mandags tog holdet, der har base til i Rødovre Centrum, en kæmpe skalp, da DREAM vandt over Tricked, der udover at være førerhold i Power-Ligaen også kan bryste sig af at være forsvarende mestre.

“Så kom forløsningen langt om længe, og så endda mod de dobbelt-regerende Danmarksmestre,” siger DREAMs sportschef, Mathias Mærsk.

Kampen blev udkæmpet på banen ’Overpass’, som er en bane, der passer godt til DREAM.

”Under kampen sørgede vi for at gøre det til en så rodet forestilling som muligt, som man kender det fra fodboldens verden, hvor de mindre tekniske hold må udnytte sig af nogle lidt større muskler og barske taklinger. Og det virkede tydeligvis, hvorfor vi kommer foran fra starten af kampen og faktisk holder føringen hele vejen igennem med slutcifrene 16-14,” fortæller Mathias Mærsk om den imponerende sejr.

DREAM havde ellers tabt de fire første kampe i sæsonen, så sejren var uhyre vigtigt, hvis målsætningen om at deltage i slutspillet, skal blive en realitet.

”Det betyder, at vi nu har indhentet de forsømte point, som vi smed mod Spirit of Amiga i runde 1. Forstået på den måde, at nu har vi, på papiret, har vundet en kamp vi ikke skulle have vundet og tabt en kamp, som vi ikke skulle. Nu går vi ind i den ’lettere’ halvdel af kampprogrammet og jeg håber derfor på at vi kan holde momentum og lave den slutspurt, som vi ved vi kan. Der er stadig gode muligheder for et playoff-spot, så det er stadig det store mål,” lyder det fra sportschefen.