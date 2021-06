Varmer op til EM i Parken

Riffi Haddaoui skal være hele EM’s DJ, når Danmark spiller på hjemmebanen i Parken. Her ses han i en lignende rolle med den tyske pendant under slutrunden i Ukraine. Foto: Privat

EM 2020 Selvom den danske startopstilling til EM-kampene i Parken stadig er hemmelig, er der én mand fra Rødovre, der er sikker på at starte inde. DJ-Riffi skal nemlig varme op under publikum.

Af André Bentsen

Hvis publikum er landsholdets 12. mand, spiller den lokale festivalarrangør, Riffi Haddaoui, en hovedrolle fra sidelinjen, når det går løs til EM i Parken.

Her skal den rutinerede DJ nemlig varme godt op under fansene og sikre god stemning til kampene.

”Min opgave bliver at binde det kæmpe show sammen både inden kampen, i pausen og efter kampen. Det bliver sjovt og udfordrende som DJ,” siger Riffi Haddaoui.

Han har cirka 10 gange været speaker i Parken.

”Det var til landskampe derinde, og jeg har også givet den et skud som publikumsopvarmer i Ukraine til slutrunden,” siger han og tilføjer glad:

”Denne gang spurgte UEFA om jeg ikke ville varme publikum op som DJ, og det glæder jeg mig helt vildt til.”

We are the champions

Med en CD-samling, der kunne få ethvert teenageværelse fra 90’erne til se rodet ud, er han klædt godt på til både at piske spillerne ind på banen og holde gejsten oppe hos publikum. Men spørger man ham direkte, hvilke sange, han ser mest frem til at spille, bliver du måske en smule overrasket:

“Forhåbentlig skal jeg spille ‘We are the Champions’, når Danmark overrasker og tager EM-titlen,” siger han optimistisk.

”Men generelt får mit sæt selvfølgelig et 90’er twist. Så svaret må være Infernal, Safri Duo og Aqua. Ligesom spillerne på banen, er de både gode repræsentanter for Danmark og har lavet fede sange, som alle kender,” tilføjer Riffi Haddaoui.

Selvom han altså har stået på sidelinjen i Parken før, er han faktisk en af de eneste fodboldspillere nogensinde, der har scoret i 100 procent af de kampe, han har spillet for hjemmebaneholdet. Èt mål i én kamp er det blevet til, men alligevel nok til, at vi lader ham give et godt råd videre til Martin Braithwaite.

”Som gammel angriber (meget gammel, red) er jeg måske ikke den rigtige til at give gode råd, men hvis det skal være, så spark hårdt og højt, når du er alene med keeperen. Ni ud af 10 kaster sig altid.”

STYRER STEMNINGEN:Foto: Privat