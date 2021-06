Vær på vagt for hvepse

SPONSORERET INDHOLD Når sommermånederne og det gode vejr indfinder sig, begynder smådyr og insekter også at fylde i luften og i græsset. De fleste af disse er ganske harmløse til trods for de irritationer, der kan være forbundet med at have vindueskarmen fyldt med fluer eller køkkenet invaderet af myrer. Ikke alle insekterne er dog harmløse, og særligt hvepsene bør du tage dig i agt for, da hvepsene i nogle tilfælde kan være farlige for mennesker.

Af SPONSORERET INDHOLD

Få fjernet hvepseboet

For de fleste er der ingen grund til at være bange for hvepse, da de i langt størstedelen af tilfældene faktisk er harmløse, hvis de blot observeres enkeltvis eller man lader dem være i fred. Bor du nær et hvepsebo, er der desværre en større risiko, og du gør klogt i at kontakte en professionel inden for hvepsebekæmpelse til at fjerne dit hvepsebo. Hvepsestik kan nemlig blandt andet udløse allergiske reaktioner og gener – særligt hvis man udsættes for mange stik. Da hvepsene – den almindelige, danske gedehams – kan blive både aggressive og nærgående, kan det derfor være farligt, hvis du ved et uheld kommer til at slå til hvepseboet eller på anden måde genere hvepsene i deres hjem, hvortil det sikreste er at fjerne hvepseboet inden uheldet opstår.

Kan jeg selv fjerne hvepseboet?

Hvis hvepseboet stadigt er beboet, gør du som regel klogt i at kontakte en professionel til at ordne dit problem. Vælger du at bekæmpe et hvepsebo selv, er det dog vigtigt, at du gør det med gift, og helst om aftenen, da hvepsene er mest rolige her. Ethvert forsøg på at skære et aktivt hvepsebo ned, brænde det eller blokere udgangene for hvepsene advarer vi KRAFTIGT imod, da hvepsene hurtigt vil reagere, og det bliver hverken med klapsalver eller taktfast bifald. Er du bare det mindste i tvivl om, hvorvidt du gør det rigtige, bør du derfor altid kontakte en professionel skadedyrsbekæmper til at tage hånd om sagen. Nogle gange kan hvepseboet også være skjult, eller bare placeret på en utilgængelig lokation. Det kan for eksempel være i en skorsten, i et hul i et træ eller noget helt tredje, der gør bekæmpelsen af hvepseboet både svært og farligt. I situationer som disse, bør du altid kontakte en skadedyrsbekæmper, der ved, hvordan man mest effektivt sætter en indsats igang, så hvepsene og hvepseboet fjernes.

Hvorfor har vi hvepse?

Hvepsene har faktisk også en praktisk funktion, hvor de blandt andet hjælper til i bekæmpelsen af blandt andet kållarver og gåsebiller. Ofte tiltrækkes de dog også af andet, for eksempel sød mad, da hvepse elsker sukkerstof og søde sager, hvilket betyder, at de ofte opsøger hjemmets køkken og i særdeleshed vaske og afløb, hvor hvepsene kan lugte sukkerstof og søde sager på lang afstand. Et godt råd til at undgå hvepse i hjemmet er derfor at gøre rent, særligt i køkkenet, og ikke lade madrester ligge og flyde, da dette tiltrækker hvepsene.