Ungecenter opruster efter valg i 6. klasse

To af ungecenterets piger er med i en ny video, hvor du kan se mere om livet på skolen - tjek linket i bunden af artiklen Foto: Privat

Ungecenter2610 Hvis man skal gøre en forskel for unge, skal man starte med at lytte til dem. Det har Ungecenter 2610 gjort i en ny satsning, der skal gøre op med to års nedlukninger.

Af André Bentsen

Når man lever fra mund til mund af elevernes gode anbefalinger, kan det være svært at sælge sig selv under en nedlukning. Det stopper dog ikke Ungecenter 2610, der opruster til den kommende sæson efter at have indført valg i 6. klasse.

”Elevdemokrati i nye former,” kalder skolen det.

De sidste to sæsoner har nemlig været præget af onlineundervisning, konkurrencer på Instagram og virtuelle kram, og selvom eleverne har taget imod med oprejst pande, har afsavnet af den daglige kontakt til personalet og de daglige input sat sine spor.

”Vi mangler ikke mindst elevernes kloge input, til hvordan man skaber den bedste ungdomsskole for netop dem. Det elevdemokrati som ellers er en kerneværdi hos ungdomsskolen har måttet tage nye former,” siger skoleleder Tinne Guldagger.

Fokusgruppemøder med elever, fælleselevråd og ambassadørudvalg er derfor skiftet ud med rundspørge på sociale medier og onlinemøder.

”Og det er vigtigt,” siger ungerepræsentanten i bestyrelsen på Ungecenter2610, Melissa.

Hun synes, ungeindflydelse er vigtigt på ungdomsskolen.

“Det er vigtigt fordi det er de unge det handler om, og ikke de voksne. Så hvis der er noget som går godt skal man høre det fra de unge, og det samme hvis noget går dårligt,” understreger hun.



Valg for 6. klasserne

Beslutningen om at ty til andre midler var derfor ikke svær at tage, lyder det fra skolebestyrelsen, der i slutningen af maj startede ’Valget på Ungecenter2610’, hvor Rødovres 6. klasseelever alle fik uddelt stemmesedler.

Fra 7. klasse kan man nemlig starte på Ungdomsskolen, og derfor indeholdte stemmesedlen mulighed for at stemme på det, man interesserede sig for, så Ungdomsskolen har bedst mulighed for at lave Ungdomsskole præcis på den måde, de unge ønsker, og udbyde hold som passer til det de unge, interesserer sig for.

”Imellem stemmesedlerne trækkes derudover en, som bliver vindere af konkurrencen om en præmie til hele klassen,” forklarer Tinne Guldagger og fortsætter:

”Nu bliver det spændende at se, hvordan stemmerne ligger, og ikke mindst hvilken 6. klasse i Rødovre som løber med sejren.”





Ses snart igen

Til efteråret vil det vise sig hvilke hold som bliver oprettet, for d. 27. august starter Ungdomsskolen endelig op igen og byder velkommen til både nye og gamle elever.

Hvis man er interesseret i at se mere om hvad Ungdomsskolen i Rødovre egentlig er for en størrelse, kan man se den ny producerede Ungdomsskole-video her https://www.youtube.com/watch?v=dAQii1pKN2k&t=18s