Ukendt kandidat drømmer om lige muligheder for alle børn

Arbresh Useini er blandt de opstillede for Socialdemokratiet i Rødovre, hvor hun vil kæmpe for lighed og at bryde den negative sociale arv. Foto: Iseni Photography

KV21 Hun er klassens nye elev, men hvis du ikke havde set et billede først, ville du ikke vide, om Arbresh Useini var en lille pige eller dreng, der som 10-årig drømte om at blive astronaut og hjælpe alle børn med at blive præcis dét, de drømte om. Et løfte, hun har tænkt sig at holde.

Af André Bentsen

Der kommer et nyt navn på stemmesedlerne i Rødovre til november, men hvis du ikke har set det på plakaterne, ved du måske ikke engang om du stemmer på en mand eller en kvinde.

For så vidt heller ikke væsentligt, hvis du bare ved, at du stemmer på en kandidat, der som kun 10-årig gav sig selv et løfte, hun har tænkt sig at holde.

”De fleste politisk engagerede mennesker kan pege på dét øjeblik, der skubbede dem ind i politik. Nogle fordi det gjorde ondt, nogle fordi det ikke var godt nok, og andre fordi de vil kæmpe for at bevare noget,” siger Arbresh Useini.

For hende kom øjeblikket for 21 år siden, hvor hendes dansklærer i 4. klasse gav hende lektier for.

”Vi skulle skrive, hvad vi ville være, når vi blev store. Det var lige efter sommerferien, hvor jeg havde været på ferie i Nordmakedonien. Min dengang 11 årige fætter og jeg havde klatret på et træ, og taget vores bøger med op,” starter hun fortællingen, der fortsætter:

”Min handlede om universet, og jeg fortalte ham, at jeg drømte om at blive astronaut, så jeg kunne komme til at se alle planeterne.”

Astronaut og statsminister

Og så skete der noget, dér i træet.

Hendes fætter drømte nemlig om at blive advokat, og få dømt alle de onde mennesker. Men det kunne han ikke, for hans forældre havde ikke penge til at sende ham i skole.

”Jeg grinte og mente at det var fuldstændig lige meget, hvad hans forældre var. Det var jo ham, der ville være det. Sådan var det nu ikke hos ham,” husker Arbresh Uesini.

”Uanset lovede jeg ham, at jeg ville finde på en plan, og hjælpe ham og andre børn med at blive det, de ville være, og ikke bare det, de var nødt til at være. For i Danmark kunne man blive lige akkurat den, man ønskede, og det var lige meget, hvor mange penge ens forældre havde,” fortæller Arbresh Usieni, der er helt nyopstillet for Socialdemokratiet i Rødovre.

I sin stil skrev hun, at hun ville være Danmarks første kvindelige statsminister, når hun engang blev stor.

”Og jeg ville bestemme, at alle børn i verden kunne gå i skole, og ingens drømme måtte knuses af forældres ophav. Jeg lovede også, at jeg ville fikse skoletoiletterne, for de var godt nok klamme,” siger hun med en vis myndighed, der hurtigt afløses af et friskt grin.

”Jeg skrev vist nok også, at jeg var dødtræt af min fysiklærer, så ham ville jeg fyre.”

Negativ social arv

Skoletoiletterne er ikke længere ligeså klamme, at børnene skal holde sig, og fysiklæreren beholdte heldigvis sit job, selvom han nok er gået på pension nu, men det ændrer ikke ved, at Arbresh Useini har tænkt sig at holde sit løfte til fætteren og sit unge selv.

”Generelt stiger uligheden, og selvom mine ambitioner er blevet anderledes, for jeg skal hverken være statsminister eller astronaut, agter jeg stadig at holde mit løfte,” siger hun og gentager for en sikkerheds skyld for sig selv og journalisten:

”Uligheden må ikke stige i Rødovre, og alle børn skal kunne blive dem, de vil være. Uanset social arv.”