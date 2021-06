Flere er blevet udvist efter at have stjålet i Rødovre Centrum Foto: Arkiv

Politi En 72-årig østeuropæisk mand blev i mandags idømt 20 dages fængsel for butikstyveri i et storcenter i Rødovre. "Manden blev samtidig udvist med indrejseforbud de næste 6 år," skriver anklagemyndigheden på Twitter.

Af André Bentsen

Men han er ikke den eneste. Flere butikstyve udvises nemlig af landet efter at have brudt loven i Rødovre.

Den 11. maj stjal to østeuropæiske mænd tøj i Rødovre Centrum. De blev dog opdaget af centerets butiksdetektiv og anholdt.

Mændene har været varetægtsfængslet i to uger, men nu er der endelig faldet dom i sagen mod de to mænd på henholdsvis 26 og 30 år.

“De blev begge idømt 30 dages fængsel plus udvisning med indrejseforbud i seks år,” skriver Vestegnens Anklagere på Twitter.