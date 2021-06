Tjener 24.000 på brugte mundbind

Rødovrespejderne har samlet mundbind sammen og på den måde tjent 24.000 kroner til telte og sociale aktiviteter. Foto: Danish Street Docs

Indsamling Da coronakrisen gjorde det svært at sælge lodder, som normalt, tænkte Rødovrespejderne alternativt. De befriede Rødovre for mere end 1000 brugte mundbind og samlede 24.000 kroner sammen til nye telte og udflugter.

Af André Bentsen

Som næsten alle andre spejdere, plejer Rødovrespejderne at sælge lodder for at samle sammen til sociale aktiviteter og nyt udstyr.

Det har ikke været muligt på grund af coronarestriktionerne, men så fik de altid beredte spejdere en god idé.

”Hvis det er corona, der gør, at vi mister vores penge, så skal det også være corona, der gør, at vi får dem igen,” griner Sanne Dan Jensen, der er formand for bestyrelsen.

”Og så samlede vi mundbind ind og tjente rigtig mange penge,” tilføjer en lille gruppe af børn, der er mødt tidligt ind til det faste tirsdagsmøde.

Deres leder Jesper Nielsen er stolt på børnenes vegne.

”Vi har hele tiden sagt, det ikke skal være forældrene, der skulle betale, men naboer og bedsteforældre har støttet med et par kroner per mundbind, der er blevet samlet ind på en weekend, plus lidt per kilometer ungerne har gået,” forklarer han.

I alt giver den slags 24.000 kroner, der skal bruges på nye telte og så skal alle afsted til den store landssamling næste år.

”Det er sjovt at være med på den store lejr, så det glæder vi os til,” siger Simon, der er den eneste dreng blandt pigerne.

”Det er også sjovt, at vi selv har taget noget initiativ, der betyder noget godt for Rødovre,” tilføjer veninden Iona.

Silja var overrasket over, hvor mange mundbind, de fik samlet sammen, men glad for alles reaktion.

”Vi har fået god feedback fra folk vi møder på gaden, over, at vi samlede dem sammen. Det er ret dumt, folk ikke engang smider dem i skraldespanden, men ved siden af. Og især dem i naturen,” siger hun.

”Det giver stof til eftertanke, at affaldet ligger foran butikkerne. Det er underligt, de ikke selv rydder op,” bliver Rebacca og Lara enige om.

Vild medlemsfremgang

Rødovrespejderne har i modsætning til mange andre foreninger gået fra 96 til 116 medlemmer.

”Det skyldes formentlig, at flere børn og familier i coronatiden har været mere i naturen og samtidig har flere måske fået øjnene op for, at fællesskaber er vigtige for børns trivsel,” siger Sanne Dan Jensen.

”Fællesskabet man får med sine spejdervenner er noget helt specielt. Hos Rødovrespejderne er natur, fællesskab, samarbejde og ansvar de vigtigste pejlemærker som også gennemsyrer spejdergruppens arbejde,” fortsætter hun.

Spejdergruppen har lige nu venteliste for aldersgrupperne 6-9 år da der er større efterspørgsel end der er spejderledere til.

En af de forældre, der tager til spejder med sin datter, er Lynn Watson.

”Familiespejder er en hyggeligt måde at samles på og gøre noget godt for familien og samfundet samtidig,” siger Lynn, der også er frisk på, at samle cigaretskoder sammen med børnene eller andet, der kan kombinere de to ting i fremtiden.