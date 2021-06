Stjæler fra spejdere

Disse byggematerialer er blevet stjålet fra Rødovrespejderne. Har du hørt eller set noget, må du meget gerne ringe til politiet.

Tyveri Opmærksomheden var stor, da vi forleden fortalte, hvordan Rødovrespejderne havde tjent 24.000 kroner på at samle brugte mundbind sammen i Islev. Måske for stor. Nogen har nemlig stjålet alle de byggematerialer, spejderne havde købt ind til en ny hytte.

Af André Bentsen

De er altid beredt, de uniformklædte spejdere, men ingen kunne alligevel have forberedt dem på bagsiden af medaljen, der følger med at blive rost og anerkendt i medierne.

Forleden kunne vi nemlig fortælle, hvordan de havde tjent 24.000 kroner på at samle brugte mundbind ind.

En historie, der er blevet delt på sociale medier, hvor spejderne roses fra alle sider af.

Men med opmærksomheden fulgte denne gang også et trist besøg. Nogen har nemlig stjålet alle de byggematerialer, som spejderne havde købt ind.

”Desværre er det ikke alle der vil os det godt. Vi har fået stjålet samtlige byggematerialer til vores nye aktivitets-/bålhytte. Det var læsset af udenfor spejderhytten i sidste uge og vi skulle have været i gang med at bygge i weekenden,” forklarer en af lederne, Gunver Sommer.

Hun er virkelig ærgerlig over tyveriet og håber, at nogen har set eller hørt noget og derfor vil kontakte enten spejderne eller politiet.

”Der er nok nogen, der får sig en gratis aktivitets- og bålhytte, mens vi må i gang med at skaffe penge til nye materialer,” siger hun meget trist.



Det eneste plaster på såret er lige nu de mange mange positive tilkendegivelser, der er fulgt med omtalen i Lokal Nyt, der er nået helt frem til Det Danske Spejderkorps.

”De er også blevet inspirerede til at fortælle om vores succes med at tænke nyt, og deler historien på Instagram,” siger Gunver Sommer, der igen understreger, at de meget gerne hører for nogen, der har set folk i området omkring Ved Voldgraven mellem tirsdag og fredag i sidste uge.

”Der er tale om ret store stolper og store brædder, så det er ikke noget, man bare lige smider ind bag i en almindelig bil,” understreger hun.