Status på seriefodbolden

Orient tabte et vigtigt skridt i oprykningskampen, da de spillede uafgjort mod topholdet Karlslunde, der kunne have sikret sig oprykning med en sejr. Foto: Privat

fodbold Orient mistede et vigtigt skridt i kampen om oprykning til serie 1. I samme række vandt B 77 for anden kamp i træk og et forrygende forår redder dem fra nedrykning. BK Rødovres kvinder rykkede op i Københavnsserien.

Af Peter Fugl Jensen

Boldklubben Rødovres damer har været suveræne i serie 1 i denne sæson, hvor de har spillet en uafgjort og vundet resten.

Da de i lørdags vandt med 2-1 (1-0) over bundholdet Rikken var oprykningen en realitet, selvom der stadig mangler to runder, men forspringet er på 10 point ned til nummer 2, KFB.

I det andet minut bragte Alberte Wulff Rødovre foran 1-0, en tidlig føring som blev udbygget i 2. halvleg, da Laura Lefevre scorede til 2-0.

Selvom Rikken svarede igen, holdt Rødovre stand og oprykningsfesten var en realitet.

Dermed er BK Rødovre tilbage i Københavnsserien for kvinder. Turneringen sluttes af fredag den 18. juni hjemme mod FC Damsø. Der er kampstart klokken 18.

Sæsonen er dog ikke slut, for den 22. juni spiller Rødovre mod Herstedøster i pokaltuneringens 3. runde.

To sejre i træk

Avartas divisionsreserver i serie 1 spiller oprykningsspil til Sjællandsserien. Desværre for Avarta fik de færrest point med over fra efterårssæsonen, for de har haft et resultatmæssigt stærkt forår og har senest vundet 6-1 over Svebølle og 3-2 i weekenden over Fårevejle.

Der resterer kun én runde, hvilket er lige i underkanten for Avarta, der på fjerdepladsen er fire point fra en oprykningsplads. I sidste runde skal Avarta møde rækkens nummer tre, som er B73, Slagelse. Kampen bliver spillet i Espelunden på lørdag med kampstart klokken 13.

Endnu ingen sejre

Boldklubben Rødovre har kun scoret otte mål i forårets ni turneringskampe og har stadig den første sejr til gode i 2021.

Det er dog blevet til fem point og kun fire nederlag. Det ene nederlag var i sidste kamp, da Rødovre var på besøg i Jægersborg, der sendte Rødovre hjem til Elstedvej med et nederlag på 2-1 (1-0). Rødovres mål blev scoret af Rasmus Emil Jensen et kvarter før tid, hvilket var kampens sidste scoring.

Rødovres næste kamp er hjemme i morgen, torsdag den 10. juni, klokken 19, når rækkens nummer syv BK Fix kommer på besøg. Rødovre ligger nummer ni, men det dårlige forår betyder, at de er kommet i nedrykningsfare.

Orient tættest på oprykning

Af kommunens 1. senior mandskaber for herrer er Orient i SBUs serie 2 tættest på oprykning.

De tabte dog et alvorligt skridt i oprykningskampen i weekenden, da de spillede 1-1 (1-1) med topholdet fra Karlslunde, der kunne være rykket op i serie 1, hvis de havde vundet kampen, som altså endte uafgjort, hvilket ingen af holdene reelt kunne bruge til meget.

Orient havde dog god mulighed for at vinde, men topscorer Morten F. Hansen brændte et straffespark både i 1. og 2. halvleg.

Der resterer to runder og Orient på tredjepladsen er fire point fra andenpladsen, der indtages af Herlev. Orients næste kamp er på lørdag ude mod nummer fire fra Avedøre. Der er kampstart klokken 12.

Forrygende forår

Efter to sejre i træk er B 77 væk fra pladserne, der betyder direkte nedrykning fra serie 2, hvor de spiller i samme række som Orient.

Det må være en kæmpe lettelse i B 77, der lå håbløst sidst i vinterpausen, men tilgangen af trænerduoen Thomas ‘Junior’ Christiansen og Anton Beck har vendt vindermentaliteten hos holdet fra Valhøj Skole.

Alene i foråret har de spillet 18 point ind på kontoen, så de i alt er oppe på 23 point og kun ét point fra 7. pladsen, der sikrer

B 77 helt og holdent fra degradering, for de hold der slutter på 8. eller 9. pladsen skal ud i nedrykningskampe. Næste kamp for B 77 er på lørdag hjemme mod rækkens nummer to, Herlev. Man kan godt forestille sig, at Orient fra Islev Skole håber på en hjælpende hånd fra bysbørnene fra Valhøj Skole.

Vandt uden kamp

BK Vest frister en tilværelse i serie 3, hvor de har store ambitioner om yderligere avancement, men det ser ikke ud til at blive i denne sæson, selvm de vandt uden kamp i denne weekend.

Avedøre, der ellers ligger nummer to, mødte ikke op til kamp og så ventede de nemmeste tre point for BK Vest.

Holdet fra Kærene ligger nummer seks, mangler tre runder og har seks point til andenpladsen, så meget skal flaske sig, hvis endnu et hold fra Rødovre Kommune skal spille i serie 2 i næste sæson.