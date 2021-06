Startskud til nyt idrætsliv

Nu kan idrætsforeningerne se frem til visionær idrætspolitik pakket ind i bedre faciliteter og stærkere samarbejde både med kommunen og foreningerne imellem. Foto: Brian Poulsen / arkiv

idræt På lørdag bliver der afholdt en større idrætskonference i Rødovrehallen, hvor alle kommunens idrætsforeninger er inviteret. Det er næste skridt for en ny og bedre idrætsfremtid.

Af Peter Fugl Jensen

Borgmester Britt Jensen (S) er meget direkte i sin analyse af idrætslivet i Rødovre.

”Vi skal være en velfærdskommune værdig, så Rødovres idræt kan se frem mod bedre faciliteter og vi starter nu,” siger hun som oplæg til lørdagens idrætskonference, der bliver holdt i Rødovrehallens hal 2 og 3 på lørdag.

Konferencens første del bliver med fokus på fire centrale tematikker i idrætspolitikken: ’Samarbejde og partnerskaber på tværs’, ’Foreningsidræt og frivillighed’, ’Talent- og eliteidræt’ samt ’Et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv’.

Nu skal der samarbejdes

På konferencens anden del er der nyt men meget vigtigt fokus, som er på ’Faciliteter og byrum’.

”Her skal vi have en målrettet dialog om, hvordan vi fremadrettet skal prioritere og udvælge facilitetsinvesteringer på idrætsområdet,” står der i programmet.

Og lige præcis dette tema bliver yderst interessant at følge, når 10/10 ordningen træder i kræft fra 2022. Det bliver spændende at se, om idrætsforeningerne kan samarbejde og komme frem til en prioriteringsliste i mere eller mindre enighed.

Der vil være oplæg af borgmester Britt Jensen, formand for FIR Poul Lundberg Andreasen og Jan Sørensen, der er formand for BK Skjold og bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn.