Sommerferie-blues

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Endnu en sommerferie i coronaens tegn er under opsejling. Det er næsten blevet en vane IKKE at planlægge noget for sommerferien.

Af Chrummer

Men jeg kan godt fortælle jer, at når refrainet bliver helt frit, så skal mit pas bare misbruges. Ikke, at der er noget galt med Danmark – bortset fra vejret og de høje skatter – men jeg trænger bare til at se noget andet end Fyn og Jylland.

Jeg stikker med det samme Finansminister Nicolai Wammen en undskyldning, men mine indefrosne feriepenge, kommer nok ikke den danske turistindustri særligt meget tilgode. Jeg holder på dem og så skal der ellers fyres penge af i udlandet. Jeg siger også undskyld til Klimaminister Dan Jørgensen og Greta Thunberg – for jeg kommer til at flyve forholdsmæssigt meget fra efteråret og fremad. Og den kommer nok også til at stå på mange saftige røde bøffer og ikke nødvendigvis økologiske bajere. Måske jeg kan strække mig til at leje en el-bil, men så er der nok heller ikke mere at hente for miljøet fra min ferie-konto. Det tætteste vi kommer på at gavne dansk økonomi må blive 2 glas hvidvin i lufthavnen og en stang toldfrie smøger.

Jeg kan nærmest mærke stemingen af lufthavn, fly og varme. Den der fornemmelse, når man træder ud af flyet og 30 graders varme rammer dig lige i fjæset og man tænker: Hvorfor rejste jeg i lange bukser.

De der ferier, hvor ens største bekymring er, at du er hudløs ved store-tåen af at gå i klip-klappere. Eller er blevet solbrændt på hængevommen, fordi der er forskel på at falde i søvn på sofaen og falde i søvn på en solseng.

Der er selvfølgelig en sprogbarriere, der skal overkommes. Men lige meget hvilket land jeg rejser til, bruger jeg kun 2 sætninger: ”2 øl, tak” og ”Må jeg bede om regningen”. Den opmærksomme læser vil bemærke, at der ikke er nogle mad-sætninger involveret. Det er fordi en Big Mac er en Big Mac.

Bare det snart var september! Men indtil da, så står den vel på 3 uger med mini-golf i regnvejr, is i blæsevejr og måske en lur i hængekøjen med tæpper og under halvtag.

God sommer!!