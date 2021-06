Solen skinner på sommerjazzen

Jesper Thilo er som altid at finde til sommerjazz i Rødovre. Foto: Presse

Sommerjazz Jazz under åben himmel er tilbage, og det skal du også, hvis du er til sommer sol og god musik.

Af André Bentsen

Juli er lig med sommer og sol og for københavnerne også en masse jazz. Heldigvis kom Rødovre med på vognen for nogle år siden, og nu er der endelig åbnet for, at ’Jazz under åben himmel’ lokker musikelskerne til Rådhuspladsen.

På programmet er swing- og mainstreamjazz leveret af gode danske orkestre samt Tigertræning legekoncert for børn. Den store grill kommer frem til de traditionelle grillpølser og der bliver solgt Tuborg, saft fra Bornholms Mosteri, Hansen Is og meget mere.

”Grundet corona restriktionerne vil publikum i år ikke sidde ved borde og stole som på billedet ovenfor, men ved stolerækker, med afstand til hinanden,” forklarer Kevin Olivier fra Viften.

Publikum skal vise et gyldigt coronapas og ID for at deltage i koncerterne, men så får du altså også nogle af de alle raller største danske navne med hjem til mindetavlen.

JESPER THILO QUINTET

Fredag den 2. juli klokken 13.00, er det Mr. Mainstream, Jesper Thilo, der med et saxofonspil, der har dybe rødder i den amerikanske swing og bebop, åbner ballet. Disse traditioner har Thilo tilegnet sig med en sådan indlevelse og et sådant håndelag, at han suverænt er en af de mest fremtrædende europæiske tenorsaxofonister i mainstreamjazzen.

”Jesper Thilo mestrer flere typer rørbladsinstrumenter samt trompet, men han er især kendt og elsket for sit spil på tenorsaxofon. Her trækker han på én gang på Coleman Hawkins´ robuste, saftige swing og Ben Websters varme og melodiske lyrik, som han på overbevisende måde har formet til sit eget udtryk,” siger Kevin Olivier.

Og derfra går programmet slag i slag:

Fredag 2. juli kl. 16:00

COPENHAGEN FIVE

Kvintetten blev dannet for 16 år siden af klarinettisten Erik Krølle Andersen og pianisten og sangeren Per Jakobsen. Erik Krølle Andersen er en af veteranerne i dansk jazz og har bl.a. spillet med Papa Bue’s Viking Jazzband i 12 år. Per Jakobsen har foruden en fortid i Louisiana Jazzband været fast pianist og sanger hos Papa Bue i fem år. Den fortræffelige basunist Cosmus Bræstrup, tidligere Louisiana Jazzband, er en fin sparringspartner for Krølle, og bassisten Jens Kofod lægger en solid bund for det hele. Bag trommerne sidder alsidige Henrik Simonsen, en af Danmarks bedste af slagsen, der også har spillet med Papa Bue.

Copenhagen Five er garant for glad og swingende musik med udgangspunkt i det bedste fra jazzens og populærmusikkens store melodibog.

Lørdag 3. juli kl. 11:00

JACOB ARTVED

Til denne trio koncert med nykåret Rødovre Pris modtager Jacob Artved i front, vil du opleve en helt unik triokonstellation med Jacob’s barndomsven Felix Moseholm på bas der til dagligt studerer på Juilliard i New York samt cubanske perkussion mester Eliel Lazo der spiller sammen med stjerner som Michel Camilo, Herbie Hancock og Chucho Valdés.

Lørdag 3. juli kl. 13:00

LOUISIANA JAZZBAND MED DAIMI

Daimi er ’verdenskendt’ i Danmark, hendes musikalitet og charme borger for en dejlig oplevelse hver gang hun er på scenen. Hun har spillet revy med de største og er en velrenommeret skuespiller. At hun også synger jazz er måske knap så kendt. Men hun har sunget jazz i mange år og gør det med en rytmisk fornemmelse som placerer hende blandt de allerbedste. En jazzsangerinde af nordisk karakter og alligevel helt sin egen.

I samarbejdet med Louisiana Jazzband kommer hendes kvaliteter allerbedst til udfoldelse.

Louisiana Jazzband står for alt, hvad der er godt indenfor den traditionelle genre. Glad og swingende, dansevenlig jazz stærkt inspireret af de store gamle mestre, Duke Ellington, Count Basie og Louis Armstrong.

Lørdag 3. juli kl. 16:00

SOUTH COAST STOMPERS FEAT. BJÖRN INGELSTAM

Kom en tur ned ad ”Avenuen” sammen med orkestret og Nina Ehrenstråhle, når hun synger og pifter traditionelle jazznumre som Lil Liza Jane og brødrene Madsen og Kim Larsens ørehænger Avenuen. Orkestrets medlemmer er Svend Hammel (trommer), Lars Jensen (bas), Meinert Nielsen (klaver), Ole Frandsen (trompet), Ole Mathiasen (trombone), Erik ”Murer” Nielson (klarinet, saxofon og fløjte) og Nina Ehrenstråhle (banjo og sang). Denne eftermiddag bliver orkestret flankeret afden unge svenske trompetist og sanger Björn Ingelstam.

Søndag 4. juli kl. 11:00

TIGERTRÆNING LEGEKONCERT

Legekoncert for Rødovres børnefamilier.

Når Tigertræning spiller legekoncert er børn og voksne aktive deltagere, der bevæger sig, får sved på panden, grinet og leget sammen. Tigertræning har rekvisitter med til alle deltagere, så hvert musiknummer har sin egen rekvisit og bliver en helt speciel oplevelse. Musikken kommer rundt i alle musikalske verdenshjørner og bliver spillet af et herligt orkester med en akustisk sound. Lise Steffensen: sang/lege-i-gang-sætter. Troels Alsted: guitar/cavaquinho/kor/kazoo. Isabell Douglas: accordion. Peter Altmann: cajon/djembe/percussion/kor. Målgruppen er 2-6 år med deres voksne. Men både mindre og større søskende kan få noget ud af legene og meget er velkommen.

Søndag 4. juli kl. 13:00

JACOB FISCHER

Jacob Fischer er en utrolig dygtig anerkendt musiker, der kan tryllebinde sit publikum med sit guitarspil. Som den eneste har han modtaget de tre store jazz priser: Ben Webster prisen, JASA prisen og Palæ prisen. En eftermiddag i selskab med Jacob Fischer er altså en musikalsk oplevelse af international karakter.

Søndag 4. juli kl. 16:00

KIRA MARTINI QUINTET

Kira Martini, har de seneste ar vokset sig til en stærk stemme indenfor vokal-jazzen, og har hurtigt lagt sig i toppen af kvindelige vokalister pa den danske jazzscene. Hun er en anerkendt og travl musiker, som er at finde pa bade de inden- og udenlandske scener, med sit varierede repertoire, ærlighed og inderlighed. Kira Martini Quintet formidler jazzens væsen med kærlighed og autencitet. Repertoiret er alsidigt, og indeholder bade evig grønne jazz-standards, egne kompostioner, brasilianske perler, blues klassikere, og skandinaviske folkemelodier. Kira har en stor stemme i en lille krop, der med bade lethed og dybde formar at komme vidt omkring, og hun har med sit nærvær, og varme stemme, vundet mange hjerter blandt publikum og anmeldere.