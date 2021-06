Skab hjemlig hygge med lette møbler

SPONSORERET INDHOLD Vil du gerne ændre noget i dit hjem men kan ikke helt finde ud af, hvad det egentlig er, du godt kunne tænke dig? Der er uendelige muligheder for, hvad man kan gøre, men det kræver ikke altid, at man skifter det halve af interiøret.

Tine K Home har et bredt udvalg af bambusmøbler, som kan passe ind i rigtig mange forskellige typer af hjem og indretninger. Idet møblerne er produceret i bambus, som er et meget æstetisk og let materiale, virker de ikke så tunge og kan være med til at skabe luft og rum i de forskellige dele af huset. Det er nemt at pifte bambusmøbler op med forskelligt tilbehør.

Hvis du vælger en sofa eller en bænk i bambus, kan du lægge forskellige former for puder eller hynder på den, der hver især har forskellige udtryk. En hynde med et betræk i hør i lyse farver gennemfører den lette stil og giver et indtryk af overskud og plads.

Ikke kun møbler

Tine K Home tilbyder også produkter i mange andre varekategorier. Derfor kan du også gå på udkig i den del af webshoppen, der fokuserer på beklædningsgenstande, hvor du blandt andet kan finde forskellige, lette bukser og skjorter i bomuld, der gennemfører den bohemestil, der generelt er på siden, og som også afspejles tydeligt i de forskellige møbler, der forhandles.

Der er ikke et kæmpe udvalg, men de enkelte varer er nøje udvalgt og kan fås i forskellige naturlige farver, som kan kombineres med meget andet og både bruges til hverdag samt til forskellige begivenheder eller fester, man skal deltage i. Samtidig sidder tøjet rimeligt løst og giver dig god bevægefrihed, ligesom det kan være helt fantastisk på en varm sommerdag, hvor man gerne vil have, at kroppen kan få lov til at ånde lidt. Den mulighed får den med denne type af tøj.

Få opbevaret alle dine ting

Er du også typen, der godt kan lide at samle en masse ting sammen, men efterhånden ikke længere har plads til dem? Der forhandles mange forskellige typer af opbevaring, som du kan overveje, om du skal have. En opbevaringskurv kan passe godt ind ved siden af dit bambusmøbel, og med den lyse træfarve som går igen i begge dele opstår der ikke store kontraster. Tvært imod passer tingene godt sammen og giver et spil til rummet.

Det kan nogle gange være svært at forestille sig, hvordan de enkelte ting vil passe ind i netop dit hjem, så det handler om at få fundet helt ud af, hvad det er, du går efter, så du ikke blot famler i blinde. Nogle gange kan det også godt betale sig bare at surfe lidt rundt på siden og samle inspiration. Måske støder du lige pludselig på den ting, du ikke vidste, du manglede, men som du bare må have. Det er langt fra utænkeligt, og måske er du heldig og kan ende med at købe noget, der virkelig giver liv i stuen eller gode opbevaringsløsninger på badeværelset.