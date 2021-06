Se DM i tennis i Rødovre

DM: Denne uge er der DM i tennis i Rødovre. Her ser du Hannah Viller Møller fra HIK. Hun er seeded, som nummer 3 i damesingleFoto: Presse Foto: Pressefoto

Tennis Kan du godt lide den hurtige sport med den lille gule bold, skal du se finalerne i i DM i tennis for seniorer i Rødovre i weekenden.

Af André Bentsen

Der er garanti for tennis på højt niveau, når Rødovre Tennisklub lægger baner til årets DM.

“Det er her, man kan opleve de bedste hjemlige spillere, og det er også her, at man kan få det første glimt af unge fremadstormende talenter, hvoraf nogle af dem ender med at slå igennem internationalt,” siger tennisklubbens formand, Poul Lundberg. Han håber mange vil bruge chancen for at kampene, der allerede er startet og sluttes med semifinaler fredag og finaler lørdag og søndag. Der er start klokken 14 fredag og klokken 10 såvel lørdag som søndag.

”I Dansk Tennis Forbund er vi rigtig glade for, at Rødovre Tennisklub har taget imod den udfordring, det er at afholde DM. Jeg ved, at klubben lægger mange kræfter i turneringen, og jeg glæder mig til at se, hvordan det hele løber af stablen,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, formand i Dansk Tennis Forbund.