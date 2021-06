Sælger de sidste billetter til Vi elsker 90’erne

Nu er de sidste billetter til Vi elsker 90'erne frigivet. Foto: Arkiv

Festival Tæl til 1000, for det er cirka så mange billetter, der stadig er til salg til årets vildeste Vi Elsker 90’erne fest i Rødovre den 14. august.

Af André Bentsen

Klokken 12 tirsdag formiddag lyder startskuddet til slutspurten om de sidste billetter til årets største festival. Vi Elsker 90’erne tror stadig på, at man den 14. august må være 10.000 mennesker med coronapas samlet til god musik og den stemning alle har hungret efter.

”Ellers bygger vi festen op to steder samtidig,” understreger arrangør, Riffi Haddaoui.

Han er slået helt omkuld af den lokale opbakning i Rødovre, der betyder, at kun 5 procent har bedt om at få refunderet deres billetter fra sidste års aflyste festival.

”Derfor har vi cirka 1000 nye billetter til salg, som jeg tror og håber bliver solgt i løbet af de kommende dage, så man skal nok skynde sig lidt,” siger han spændt til Rødovre Lokal Nyt.

Vilde navne

Det er ikke kun på publikumssiden, at der har været gang i puslespillet, også på plakaten er der på rekordtid kommet og gået navne, men setuppet er en jubilæumsfest værdig. Det er nemlig tiende år i træk, at den selvlysende musikkaravane rammer hjemmebanen i Rødovre, hvor det hele startede.

”Opbakningen er helt abnorm i Rødovre, men det kendetegner også gæster, der vil gøre alt for at komme med til fest. Der er en venindegruppe, hvor bruden skal løbe fra sit eget bryllup for at være med. Den slags forsøger vi jo at honorere ved at sætte et vildt hold på scenen,” siger han og fortsætter:

”Derfor er jeg også stolt over, at det er lykkedes at få nogle udenlandske navne ind. Barcode Brothers eksempelvis og DJ Freedom, der har lavet det kæmpe hit, Hang on, er på for fuld smadder og det er vildt at kunne tilbyde folk noget, de aldrig har set før i år som dette.”