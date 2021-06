Sådan træner du dit barns motorik

SPONSORERET INDHOLD Du kan hjælpe dit barn til større kropsforståelse og bedre velvære ved at træne deres motorik. Udover at dit barn vil få en bedre fornemmelse for egen krop og dens muligheder, så vil dit barn også få øvet bevægelse og samvær med dig som forældre. Der er altså flere gode egenskaber ved at træne motorik med dit barn.

Læs med her, og få tre gode råd til, hvordan du kan træne dit barns motorik på en let og enkel måde.

Øv balance med dit barn

Dit barn kan få bedre kropsforståelse ved at øve balance. Har dit barn svært ved at holde balancen, eller er dit barn lidt kluntet i sine bevægelser, så kan balancetræningen være en god hjælp.

Du kan øve balancen ved at gå op ad trapper eller ved at gå på en balancebom. Her kan I lægge ud med at gå sammen, hvor I holder i hånden eller støtter jer til et gelænder. Efterfølgende kan I udvide til, at I skal gå over bommen uden at støtte jer til noget.

I kan også træne balancen ved at hinke, sjippe eller lave noget på hjul. Et løbehjul eller en cykel er et godt redskab til at træne balancen, hvis dit barn er mere øvet i at bevæge sig rundt – du kan eventuelt gøre brug af støttehjul og støttepind.

Træn dit barns boldfærdigheder

Boldfærdigheder gør ikke bare dit barn bedre til at kaste og gribe en bold. De er også med til at træne samarbejdsevner, koordination og opmærksomhed. Dit barn kan altså få en bedre forståelse af, hvordan det, hænderne gør, hænger sammen med det, øjet ser.

Du kan træne dit barns boldfærdigheder ved at lave kaste-gribe-øvelser, hvor du simpelthen kaster en bold til dit barn, som så griber den og kaster den tilbage. Du kan også gøre det gennem klassiske spil som stangtennis og kongespil. Ideen er blot, at dit barn skal blive bevidst om, hvordan synet og handling hænger sammen.

Arbejd med følesansen

Dit barns opfattelse af berøring og følelse er afgørende for, hvordan barnet reagerer på for eksempel at blive nusset eller masseret. Du kan arbejde med berøring og følelse ved at tegne med fingeren på dit barns ryg.

Du kan starte med at tegne på dit barns ryg og enten sige, hvad du tegner eller lade dit barn gætte, hvad du tegner. Derefter kan I bytte rundt, så det nu er dig, der bliver tegnet på ryggen.

Du kan også arbejde med følesansen gennem massage. Ved at massere barnet med hænder eller genstande som for eksempel en massagebold, lærer du barnet, hvordan følelsen af berøring er en del af kroppen.