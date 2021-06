Royale driblinger på Engbovej

Kronprinsessen besøgte vejfesten og brugte blandt andet tiden på at spille en lille fodboldkamp sammen med både børn og voksne. Foto: Steen Brogaard

fodbold og fællesskab: Inden smilene stivnede og blev til frygt, som følge af Christian Eriksens uhyggelige kollaps, var der liv og glade dage, da Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen besøgte fodboldfest i Rødovre.

Af Christian Valsted

Forud for den danske åbningskamp ved EM i fodbold var Danmark en nation ramt af total fodboldfeber. Mary Fonden står sammen med DBU, DR og Østifterne bag initiativet Fantastiske Fodboldfester, der med EM-slutrunden som anledning opfordrer danskerne til at mødes, der hvor de bor. Formålet er at give et tiltrængt løft til de lokale fællesskaber. En af de lokale fester bliver holdt på Engbovej. Her vil man gerne bruge EM som anledning til at mødes og ryste perioden med social isolation af sig. Under corona er der kommet nye beboere til på vejen, som ikke rigtig har lært naboerne at kende endnu. Det blev der rådet bod på i lørdags med en hyggelig fodboldfest.

Kronprinsessen besøgte vejfesten og brugte blandt andet tiden på at spille en lille fodboldkamp sammen med både børn og voksne. På det andet hold var fodboldlegenden Henrik Larsen, der også var inviteret med til festen.

”Jeg er virkelig glad for, at danskerne har taget vores opfordring til sig. De mange henvendelser, vi har fået fra hele landet, vidner om en stor lyst til at bidrage til de lokale fællesskaber og viser også, hvor meget der er brug for det. Jeg håber, at festerne kan være med til at understøtte fællesskaberne – også når den sidste kamp er fløjtet af,” udtaler H.K.H. Kronprinsessen i en pressemeddelelse.

OBS: Danmarks åbningskamp mod Finland blev på alle tænkelige måder en tragisk affære, da den danske landsholdsspiller Christian Eriksen i 1. halvleg faldt om på banen med hjertestop. Christian Eriksen blev reddet tilbage til livet. Billederne og arrangementet er fra før kampen begyndte i Parken.

Du kan læse mere om Christian Eriksens tilstand her…

Forud for den danske åbningskamp ved EM i fodbold var Danmark en nation ramt af total fodboldfeber.

Foto: Steen Brogaard