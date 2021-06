Rødovre ramt af fodboldfeber

Hvis du er til EM-fodbold på storskærm og hygge under åben himmel, kan du få styret dine lyster hos Terminalen og på Damhustorvet under EM. Foto: Robert Hendel

FODBOLDFEST Borgere med hang til fællessang, sammenhold og kolde fadøl kan godt begynde at sig at slikke sig om munden. For både på Terminalen og på Damhustorvet bliver der vist EM-bold på storskærm.

Af Christian Valsted

Der er genialt, dét der! Kommentator Svend Gehrs sagde de legendariske ord efter en flot Michael Laudrup scoring ved VM i Mexico i 1986, men sætningen passer også helt perfekt til nyheden om, at der er mulighed for at se Europamesterskaberne i fodbold på storskærm hele to steder den kommende måned.

På ølbaren Terminalen, på hjørnet af Korsdalsvej og Fjeldhammervej, har de to indehavere Morten Seifert Bierrings og Paw Engelhardt købt rettighederne til at vise samtlige kampe under slutrunden og da de samtidig har lejet storskærmen unde hele slutrunden, giver det derfor mening at vise kampe på alle Terminalens åbningsdage under åben himmel på storskærm.

”EM på storskærm var en af de ting, vi gerne ville realisere, da vi åbnede Terminalen sidste år. Det er en oplagt begivenhed, der kan samle nærområdet og skabe gode oplevelser for hele familien,” fortæller Morten Seifert Bierrings.

Artiklen fortsætter under billedet…

Folkefest på torvet

Også i den modsatte ende af byen er der lagt i kakkelovnen til en rød/hvid fest af dimensioner. På Damhustorvet er flere af torvets erhvervsdrivende gået sammen om at arrangere en helstøbt fodbolddag på lørdag, når Danmark møder Finland klokken 18.

Her starter dagen med fælles motionsløb, fanzone og aktiviteter for børn, inden storskærmen bliver tændt.

”Dette er dagen, hvor vi skal mødes på torvet og skåle sommeren ind. Vi synes, at man skal fejre en så stor begivenhed på dansk jord. Vi har det sidste år ikke haft meget socialt samvær, fællesskab og glæde og derfor er det vigtigt for os at give vores lokale nabolag en oplevelse, som er med til at kickstarte en god sommer,” fortæller Simon Taylor, der er indehaver af Folkehuset &Kaffe.

Kaffebaren arrangerer fodboldfesten på torvet i samarbejde med Damhusslagteren, Floorballcenteret og løbebutikken CPH RUN SHOP. Simon Taylor håber, at festen kan skabe fællesskab og fodboldsmil hos de lokale.

”Hvis dette event giver alle vores naboer og kunder en mindeværdig oplevelse, og de går glade i seng, så er det det hele værd. Det er

dét, vi glæder os mest til – og så skal Danmark helst ikke tabe,” lyder det fra Simon Taylor.

Bestil billet

På Terminalen håber Morten Seifert Bierrings også på nogle mindeværdige oplevelser foran storskærmen under hele EM.

”Vi elsker at skabe rammerne for den gode oplevelse og vi håber, at alle som kommer forbi Terminalen under EM, vil være med til at skabe den gode oplevelse,” lyder det fra indehaveren af Terminalen.

Det er gratis at se fodbold på Terminalen, men hvis man vil sikre sig en siddeplads tæt ved storskærmen, koster det 50 kroner og kræver reservation på forhånd.

Til arrangementet på Damhustorvet er det også nødvendigt med tilmelding. Du kan finde yderligere information om de to fodboldarrangementer på Terminalen og Folkehusets facebooksider.