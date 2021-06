Rødovre HKs håndbolddamer vandt pokalgyser

Med sin scoring til 32-30 kort før tid, sikrede Amalie Hjorth sejren i pokalkampen mod Gudme HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold I en mere spændende end velspillet pokalkamp, vandt Rødovre HKs håndbolddamer en fortjent sejr på 32-30 over Gudme HK, efter forlænget spilletid. Den ordinære kamp endte 27-27. Rødovre HK har med sejren, kvalificeret sig til syvende runde i Santander Cup.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs 1. divisionsdamer, mødte Gudme HK i Santander Cuppens 6 runde. ”En kamp som vi kan bruge i optakten til den nye sæson”, siger træner Troels Brøns.

RH er fortsat ramt af skader, og Ida Bøje Gerdes og Christina Søndergaard, har valgt at skift klub. ”Trods en smal trup er målsætningen klar”, siger Troels Brøns, ”vi skal videre til næste runde”.

God vilje var ikke nok i første halvleg.

Efter en lige start på kampen, med skiftende scoringer, var stillingen 4-4 efter ti minutter. Med to scoringer, kom Gudme HK foran 4-6, to minutter senere. Hannah Jørgensen og Amalie Hjorth udlignede til 6-6 inden gæsterne kom på 6-8, ti minutter inden pausen.

Gudme HK øgede til 8-11 og 9-12. Emilie Jørgensen reducerede til 10-12 og Maria Breddam til 11-13 inden Gudme HK lukkede første halvleg, til pausestillingen 11-14.

RH viste god vilje og fight i første halvleg, men brændte mange store chancer. Forsvaret hang ikke godt sammen, blev ofte spillet tynde, hvor gæsterne kom frem til lette scoringer.

God anden halvleg.

Hjemmeholdet kom meget bedre med fra starten af anden halvleg. Efter at have været bagud 11-15 fik RH udlignet til 15-15, fem minutter inde i anden halvleg, hvor Maria Breddam og Emilie Jørgensen imponerede. Hjemmeholdet kom på 19-17, RH blev ramt af en udvisning, som gæsterne udnyttede til, at få udlignet til 19-19. Hjemmeholdet brændte et straffekast, gæsterne kom foran 19-20 og 20-22 midt i halvlegen. Katrine Clasen reducerede til 21-22 inden gæsterne med to scoringer kom på 21-24. Med tre scoringer, fik Katrine Clasen reduceret til 24-25 og Emilie Jørgensen med to scoringer, bragte RH foran 26-25 med fire minutter tilbage af kampen, og den er fuldstændig åben. Gæsternes Cicilie Nordstrøm, som gjorde ondt på hjemmeholdet, igennem hele kampen, udlignede til 26-26. Katrine Clasen med sin sjette scoring i anden halvleg, gjorde det til 27-26 i den hektiske slutfase. I kampens sidste sekund, fik gæsterne udlignet til 27-27, og de to hold skulle ud i forlængelse.

Forlængelse 2×5 minutter.

RH holdt niveauet fra anden halvleg. Målvogter Trine Hammer blev første målscorer i forlængelsen, da hun scorede i tomt mål. Hannah Jørgensen sendte bolden i mål til 29-28, Amalie Hjorth til 30-29 og Hannah Jørgensen til pausestillingen 31-29.

Scoringsfrekvensen faldt kraftigt i anden halvleg af forlængelsen, og spillet var nervøst. Begge hold var uskarpe, og der var spillet fire minutter før det lykkedes gæsternes Cecilie Nordstrøm, at reducerer til 30-29 i den vanvittig spændende afslutning. Amalie Hjorth lukkede kampen med sin syvende scoring, otte sekunder før slutfløjt.

Det lykkedes hjemmeholdet at køre en fortjent sejr hjem, og der var en god vilje på holdet gennem hele kampen.

Trine Hammer i RHs mål viste højt niveau, Emilie Jørgensen spillede en stor kamp, sammen med Amalie Hjorth, Katrine Clasen og Hannah Jørgensen.