RC: “Vi har haft stor glæde af besøget”

Filmen 'Centervagt' er skrevet og instrueret af Rasmus Heide, der er manden bag biografsucceser som Alle for én, Alle for to, Alle for tre, Blå Mænd og Julefrokosten. På billedet ses Rune Klan og Christopher Læssø i kælderen under Rødovre Centrum i forbindelse med optagelserne. Foto: Brian Poulsen

haglet ned Den nye ’Rødovrefilm’, Centervagt, der udelukkende er optaget i Rødovre Centrum, er blevet haglet ned af anmelderne. Fra centerets side trækker økonomidirektøren mest af alt på smilebåndet.

Af Christian Valsted

“Det var en mulighed vi ikke kunne sige nej til,” lyder det fra Rødovre Centrums økonomidirektør, Jacob Birkbøll, om henvendelsen fra Nordisk Film, der ønskede at indspille en ny komediefilm i Rødovres historiske center. Scenerne kom i kassen sidste år og tidligere på måneden havde den længe ventede film ’Centervagt’ så premiere.

Men selvom filmen er tænkt som en lårklasker, der skal få publikum til at skrige af grin, er anmelderne ikke begejstrede. Faktisk er stort set alle anmeldere enige om, at filmen ’Centervagt’ er en af de værste danske film nogensinde.

”Ny dansk komedie er lige så sjov som at vælte på cykel. Med ansigtet først. På grus,” lyder det blandet andet i anmeldelsen fra Berlingske, der kvitterer med en stjerne.

På Politikken holder film- og tv-anmelder Nanna Frank Rasmussen sig heller ikke tilbage med mindre flatterende vendinger om filmen.

”At se Rasmus Heides ’Centervagt’ er lige så sjovt som at vågne op til et hullet kondom på sengekanten. Man har akut lyst til at tage en fortrydelsespille,” skriver hun.

”Mange sjove scener”

Ekstra Bladet, B.T, Information og Jyllands-Posten er på samme linje i deres anmeldelser, men for Rødovre Centrums økonomidirektør, Jacob Birkbøll, har det ikke den store betydning. Han har set filmen to gange, først sammen med Rødovre Centrums personale til en særvisning og siden til gallapremieren.

”Alle må mene hvad de vil om filmen og jeg synes faktisk der er mange gode scener med i filmen. Lad os nu se om folket mener det samme som anmelderne,” lyder det fra Jacob Birkbøll, der på ingen måde fortryder, at Rødovre Centrum stillede centeret til rådighed på trods at de katastrofale anmeldelser.

”Da Nordisk Film ønskede at lave denne store satsning, så vi det som en helt unik mulighed for at sætte vores center i spil. Vi var meget beærede over, at Nordisk Film ønskede at bruge Rødovre Centrum til en helt spillefilm og muligheden skulle vi ikke tænke længe over,” siger Jacob Birkbøll, inden han tilføjer:

”Vi har haft stor glæde af besøget fra Nordisk Film og det har været en sjov proces fra start til slut, selvom mange af optagelserne foregik midt i en travl juletid,” siger han.

Skal du se filmen ’Centervagt’, der udelukkende er optaget i Rødovre Centrum?