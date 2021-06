Queenmachine vælter Espelunden med Sanne og Anne

Queenmachine har vist, at de nemt kan samle 8000 gæster alene, så det kommer til at gå helt ned i Rødovre, når Sanne Salomonsen og Anne Linnet også er på scenen. Foto: Presse

Fredagskoncert Du skal være hurtig, hvis du skal nå at have billetter til rabatpris til august måneds fredagskoncert Queenmachine, Sanne Salomonsen og Anne Linnet i Espelunden Rødovre. Earlybird-billetterne sættes til salg onsdag, men allerede nu kan du vinde til dig selv og tre venner med Lokal Nyt.

Af André Bentsen

Hvis Queenmachine er ét af Verdens bedste kopibands, når det kommer til at give minderne om Freddie Mercury musikalsk gåsehud, så er Anne Linnet og Sanne Salomonsen uden sammenligning Danmarks mest autentiske rockmødre.

Fredag den 13. august mødes de i Espelunden til et brag af en koncert, eller det vil sige tre koncerter.

For du får fuld plade på sange, du kan synge med på, når holdet bag Vi elsker, arrangerer Fredagskoncert i de samme rammer, der dagen efter skal huse den mere poppede fest.

”Når man bygger en plads, der koster flere millioner, giver det mening at lave noget flere dage i træk og vi har for flere år siden fået lov af kommunen, så da det endelig nu kunne lade sig gøre, er vi helt vildt glade for, at det blev med Anne, Sanne og Queenmachine. De trækker jo fulde huse,” siger arrangør, Riffi Haddaoui glad.

Vind billetter til koncerterne

Han håber, at koncerten vil sprede glæde blandt dem, der måske ikke nåede at få billet til lørdagens koncertbrag.

”Det bliver lidt mere rocket og selvom der er mange Queenfans, som er unge, men der er måske også mange af de ældre fans, der samtidig elsker Sanne og Anne, så det bliver den fedeste minifestival i Rødovre,” siger Riffi Haddaoui.

I alt er der plads til 5000 mennesker til aftenen med de tre koncerter, og skal man tage sidste års koncertpræstationer under de vildeste restriktioner for gode varer, så bliver der udsolgt.

Derfor kan det måske være en god idé at få fingrene i de første billetter til den hurtige pris af 399 kroner. De ender med at koste en hund mere, når det rigtige salg starter.

Eller måske det var en endnu bedre idé at finde ud af hvilke tre venner, du gerne vil have med til koncerten – skrive deres navne på Facebook, som en kommentar til Lokal Nyts historie og se om du vinder lodtrækningen på fredag klokken 12.