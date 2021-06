Pilotprojekt skal sætte en stopper for socialt bedrageri

Nyt projekt skal sætte en stopper for socialt bedrageri og Rødovre Kommune er et af stederne, det skal testes af. Foto: Arkiv

BEDRAGERI Sammen med fem andre kommuner, skal Rødovre til efteråret være en del af et 2-årigt pilotprojekt, der skal være med til at bekæmpe socialt bedrageri.

Af Christian Valsted

Rødovre skal sætte en kæp i hjulet for socialt bedrageri,” lyder det fra landets justitsminister Nick Hækkerup (S), i et debatindlæg, som du kan læse på side 12, i forbindelse med et nyt pilotprojekt, hvor Rødovre Kommune, sammen med fem andre kommuner, skal går forrest i kampen med socialt bedrageri og forsøge at finde nye måder at bekæmpe snyd med sociale ydelser, uanset om det gælder boligstøtte, børnetilskud, skat eller noget helt fjerde.

”Desværre er vi ikke der i dag, hvor vi får afsløret alle sociale bedragere. Myndighederne mangler ganske enkelt redskaber til at kunne afsløre og retsforfølge de kriminelle,” fortæller Nick Hækkerup, om pilotprojektet, der er blevet sat i søen af regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Udnytter fællesskabet

Pilotprojektet kommer til at involvere ordensmagten og Københavns Vestegns Politi bliver en af i alt tre politikredse, der får sit eget dedikerede team, som i samarbejde med Rødovre Kommune skal finde frem til nye måder at bekæmpe socialt bedrageri på.

”Jeg kender ikke detaljerne i projektet, da det er helt nyt, men helt overordnet er det glædeligt, at politiet får ressourcer til at styrke indsatsen i forhold til socialt bedrageri. Det er vigtigt, at de borgere, som har brug for fællesskabets støtte, får det. Det er til gengæld ikke i orden, når der er nogen som udnytter fællesskabet ved at snyde med ydelser. Jeg håber, at vi, som deltager i pilotprojektet, sammen med politiet kan udvikle nye redskaber i indsatsen mod socialt bedrageri,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

Når projektet afsluttes om to år er det meningen at idéerne og konklusionerne skal udbredes til resten af landet.

”Jeg har store forventninger til det arbejde, der går i luften til efteråret, og som de kommende to år skal arbejde målrettet på at afsløre socialt bedrageri.

“Regeringen vil ikke have socialt bedrageri i Danmark. Det er undergravende for tilliden til hele vores velfærdssystem. Sammen med Rødovre viser vi vejen til, hvordan det kan stoppes,” lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup.