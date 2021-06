Pensionistskovtur gennemføres

Rødovres pensionister kan igen i år glæde sig til at komme på skovtur med kommunen. Foto: Arkiv

PENSIONISTSLANGE: Efter et års coronapause bliver Rødovres mest populære skovtur genoptaget til sommer. Den er for pensionister og går til Hundested Havn og restaurant Herthadalen.

Af André Bentsen

“Slangen kommer!”

Det er ikke så få gange, lokalavisens redaktion er blevet stoppet i Rødovre Centrum af byens modne guld med spørgsmål om livet i den lokale andedam. Ét af dem, der går mest igen er: Bliver pensionistskovturen til noget?

Ja, det gør den.

Og fordi skovturen blev aflyst på grund af corona sidste år, har kommunen besluttet at kræse ekstra om de gæster, der køber billet den 9. august mellem klokken 9 og 13. Det bliver med andre ord et gensyn til slangen af mennesker, der snor sig hen over rådhuspladsen for at sikre sig en billet til en af dagene.

Dem, der er heldige at få en, kan glæde sig til dejlig mad og flotte sandskulpturer på årets pensionistskovtur.

Den går nemlig først til Hundested Havn og derefter sydpå til restaurant Herthadalen, der ligger smukt i skoven ved Lejre.

Dagen starter dog som altid med kaffe og croissanter i Kulturhuset Viften, hvor borgmesteren byder velkommen og sender alle godt afsted.

Flot pausested

Busserne kører derefter afsted mod årets ‘pausested’, der er altid hyggelige, Hundested Havn. Her bliver der mulighed for at komme til Hundested Sandskulptur Festival, hvor deltagerne kan se fantasifulde og utrolige sandskulpturer lavet af kunstnere fra hele verden. Man kan også vælge i stedet at gå en tur på havnen eller at gå på opdagelse i en af havnens kunsthåndværkbutikker.

Herefter går turen sydpå mod Lejre, hvor frokosten spises på restaurant Herthadalen, der ligger i idylliske omgivelser i dejlig natur.

”Pensionistskovturen blev aflyst pga. corona i 2020, så der bliver i år brugt lidt ekstra på at forkæle deltagerne,” lover Dorthe Bech-Rudolph, der igen i år arrangerer turen.

Det betyder, de kan glæde sig til en god restaurantoplevelse på Herthadalen. Frokosten består af en to-retters menu efterfulgt af kaffe og lagkage. Herefter går turen hjem til Rødovre – busserne er hjemme cirka klokken 17.30.

”Det er en stor glæde, at vi nu igen kan invitere alle Rødovres pensionister og efterlønsmodtagere på den traditionsrige skovtur. Selvom langt de fleste deltagere på turen er vaccineret, så har vi fortsat fokus på at spritte af, og der er god plads og afstand i busserne. Hvis man kommer alene, har man også mulighed for sidde for sig selv i bussen. Efter den lange nedlukning glæder vi os virkelig meget til at give vores seniorer en fantastisk dag med mindeværdige oplevelser. Det har de fortjent,” siger Dorthe Bech-Rudolph.

Der vil være færre deltagere i busserne i forhold til tidligere år. Til gengæld er der planlagt med to ekstra dage. Det er muligt at komme med på skovturene fra slutningen af august til slutningen af september.