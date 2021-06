Pausestilling sender Avarta ud

Der må være bekymrede miner hos Avarta med 45 minutter tilbage af sæsonen og bagud 1-0 hos Skovshoved.

fodbold Der er pause i kampene i den gyseragtige fodbold-lørdag i 2. division pulje 2, hvor Avarta selv kan afgøre skæbnen med en sejr. Men Avarta bagud i Skovshoved og Roskilde KFUM er foran – Brønshøj ligner pt. et stensikkert hold i Danmarksserien i næste sæson.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta skal finde vildskab, fart og intensitet frem i spillet i de sidste 45 minutter ellers står den på Danmarksseriefodbold i næste sæson og fakta er, at der mindst skal scores to mål, for pausestillingen er:

Skovshoved-Avarta 1-0

Roskilde KFUM-FA 2000 2-0

Næstved-Brønshøj 4-1

Den aktuelle stilling er (kun nr. 10 redder sig)

Nr. 10) Roskilde KFUM 26 point

Nr. 11) Skovshoved 24 point

Nr. 12) Avarta 24 point

Nr. 13) Brønshøj 23 point

Skovshoved kom foran et par minutter før pausefløjtet, da hjemmeholdets højreback sendte bolden ned i Avartas bagrum, hvor de før har vist svagheder pga. manglende hurtighed, og der kom Nichlas Rode først på bolden. Han tog et træk og passerede Morten Bank i Avartas mål og så var stillingen 1-0.

Tidligere i halvlegen havde Skovshoved været tættest på en føring og havde blandt andet haft en afslutning på stolpen.

Avarta var ikke nærheden af farlige afslutninger, så pausestillingen var fortjent.