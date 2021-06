Nyt trailløb rammer Rødovre

Nu kan du komme på et udfordrende trailløb på Vestvolden. Foto: Privat

Løb Det kommer til at gå skiftevis op og ned, når TRAILS rammer Vestvolden den 12. juni.

Af André Bentsen

80 procent af Rødovres nyeste løb, Trails, kommer til at foregå på blødt underlag. Til gengæld er der masser af udfordringer på ruten, der tager dig med gennem noget af Rødovres flotteste natur den 12. juni mellem klokken 10 og 14.

Der er nemlig mål og start ved Espelundens gamle grusbane for foden af Vestvolden, der sætter rammen om løbet.

I alt kan 300 deltagere kaste sig ud på den 5 kilometer naturskønne rute, som tager dem med rundt på, op og ned ad, det gamle forsvarsværk. Ruten kan gennemføres 1, 2 eller 3 gange. Altså kan man vælge mellem 5, 10 eller 15 kilometer distancerne.

”Ruten blev rost i stor stil af deltagerne, da det blev afholdt i februar 2020. Flere var skeptiske over, om man overhovedet kunne finde terræn til et trailløb, så tæt på storbyen. Men det kan altså sagtens lade sig gøre. Vi har, som altid, skabt en afvekslende, kreativ og seværdig rute der favner om den almene motionist. Alle skal kunne være med, uanset niveau,”forklarer Frederik Eliassen, der er med til at arrangere løbet.

Men, hvad er trailløb egentlig?

”Trailløb, terrænløb, offroad. Kært barn har mange navne, men som oftest benytter man faktisk bare betegnelsen “trail”. Trail adskiller sig en hel del fra de traditionelle asfalterede motionsløb. Trail tager udgangspunkt i naturen, og mere end 80 procent af ruten skal foregå på blødt underlag, altså skovbund, stisystemer og lignende. Trail ruter indeholder som oftest også en del højdemeter og ruterne er ganske terrænafvekslende,” forklarer Frederik Eliassen.

Han kommer selv fra Rødovre og har i sine ungdomsår bandet løbeturene på netop Vestvolden i forbindelse med karrieren på Avartas midtbane, langt væk.

I dag ser han lidt anderledes på ruten.

”Naturen er fed og udfordrende, hvorimod asfalt er monoton og kedelig. Ekstremt simplificeret differenciering, men den er egentlig god nok. Trail føles legende, udforskende og oplevende. Man skal være ekstra opmærksom på hvor man træder, og den afvekslende rute gør, at man skal være fokuseret på sit løb. Ved konventionelt fortovsløb kan man godt have en tendens til at kede sig lidt i længden. Trail er derimod aldrig kedeligt og den ene meter tager den anden,” siger Frederik Eilasen.



Han er da heller ikke i tvivl om, hvorfor man skal melde sig til og prøve det af.

”Man skal melde sig til fordi man får en fantastisk løbeoplevelse, lige her i Rødovre. De fleste har løbet damhussøen og engen rundt, et hav af gange. Men den bedste løberute Rødovre har at byde på, findes altså i den anden ende af byen. Derudover får man også en kanon flot medalje, som for nogle, er trækplaster nok i sig selv,” siger han.



Hvad er lige netop det fede ved at løbe trail på Vestvolden?

”I slutningen af det 19. århundrede blev befæstningen Vestvolden opført, som forsvarsværk og afgrænsning af København. Anlægget strækker sig over hele 13 kilometer, fra Køge Bugt til Utterslev Mose. De flotteste 5 kilometer på volden, finder man uden tvivl i Rødovre, hvor vi skal løbe,” siger Frederik og tilføjer:

”Til denne udgave af TRAILS kommer du rundt og oplever nogle af de seværdige afkroge og de skjulte fortidslevn, som det gamle militæranlæg gemmer på.”