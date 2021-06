Nye tider for Team Rødovre

Det er slut med fælles uddeling på Rødovregaard. Fremover bliver der uddelt ude i idrætsmiljøet. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Team Rødovre har ændret i deres tildelingskriterier og vil fremover uddele penge i to halvsæsoner.

Af Peter Fugl Jensen

Det hele blev for ensformigt, nærmest en stor gang leverpostej, hvor støttemodtagerne nærmest vidste, hvem der ville få og hvor mange penge, de ville få. Samtidig var det uigennemskueligt, hvem der blev inviteret til at modtage støtte og hvad der skal til, før man kan komme i betragtning. Samtidig med formandsudskiftningen, fra Erik Nielsen til Britt Jensen, er det derfor vedtaget, at man skulle se kriterier, strukturen og vedtægter igennem i Team Rødovre.

”Støtten fra Team Rødovre må ikke blive en selvfølge. Det skal være noget ekstraordinært, så man kan gøre noget ekstra som udøver eller hold,” siger Britt Jensen. Hun fortsætter:

”Det kan være et hold køber en ekstra spiller, en udøver køber timer hos en specieltræner, tager på et træningshold eller noget helt fjerde. Det er meget vigtigt og hele filosofien bag Team Rødovre.”

Mere åbenhed

Fremover får en kandidat ikke nødvendigvis bare penge og uddelingen kommer til at ske som en overraskelse.

”Det kan være i forbindelse med en kamp eller et arrangement, at vi pludselig står der og uddeler pengene. Vi kan ikke sige, om det bliver i efteråret eller foråret, hvis det overhovedet bliver,” siger FIRs formand Poul Lundberg Andreasen, der er repræsentant for FIR og ny i bestyrelsen. Han glæder sig over, at der er kommet mere åbenhed omkring Team Rødovre.

”Efter sommerferien er vi klar med en ny hjemmeside, hvor man kan følge med og se kriterierne for at kunne modtage støtte. På idrættens vegne glæder det mig, at Team Rødovre bliver mere gennemsigtig, selvom vi kommer til at holde kortene tæt til kroppen, når det drejer sig om, hvem der modtager, hvor meget og hvornår.”

Nye arrangementer

For at samle og få flere erhvervsvirksomheder til Team Rødovre er netværk og arrangementerne for medlemmerne vigtige.

”Vi har set på, hvilke typer arrangementer vi skal tilbyde vores medlemmer. Der har været en del sportsarrangementer, som vi stadig kommer til at opleve – dog i mindre omgang. Men der bliver flere kulturelle oplevelser, spændende foredrag og så inviteres en udøver nogle gange med, så vi kan komme tættere på dem vi støtter og de kan lære personerne bag Team Rødovre at kende,” siger bestyrelsesmedlem Klaus Honoré, der ejer AH Låsemontage. Han fortsætter om netværket i Team Rødovre:

”Jeg synes, Team Rødovre er et godt netværk, fordi det er afslappet, der er nogle gode netværks-arrangementer, hvor man får nogle oplevelser, som man ellers ikke ville have fået og så har det naturligvis udbygget mit erhvervsfaglige netværk.”

I august måned vil Team Rødovre præsentere den nye hjemmeside. Det er også måneden, hvor Team Rødovre fordeler cirka 750.000 kroner til Rødovres eliteidræt.