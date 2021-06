Ny kræftcafé favner alle

Den tredje torsdag i hver måned er der fra klokken 15 i sundhedscenteret kræftcafé for alle interesserede. Der hygges, snakkes og spises sammen. Foto: Arkivoto

Kræftcafé Der har tidligere været en kræftcafé i Rødovre, men nu kommer der en ny udgave i Rødovre Sundhedscenter, hvor der kommer fokus på hygge og snakke, oplæg og madlavning. Første gang er torsdag den 17. juni.

Af André Bentsen

”Vi kunne jo ønske, at alle, der har problematikken inde på livet, får øjnene op for, at der er et sted, de kan komme. Hele familier kan også bruge det, hvis de vil.” Ordene tilhører Jette Jensen, der er formand for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse. Her oplever man stor efterspørgsel for et sted, hvor pårørende og ramte kan mødes og snakke om andre ting end sygdommen, med folk, der forstår dem bedre.

”Men også et sted, hvor man kan tage de svære dybe snakke med folk, der er klædt på til det,” siger hun. ¨

Cafeen starter klokken 15 den tredje torsdag i måneden.

”Kræftcafeen er for alle, der er berørt af kræft,” siger Jette Jensen.

”Tidligere har der været mange pårørende i caféen, men vi håber, at der også vil komme mange, der er ramt selv, fordi ingen skal stå alene med kræft, og caféen skaber livsglæde. Dem der kommer, kan selv være med til at bestemme, hvad der skal ske og så er det jo altid rart, at man ikke selv skal lave mad en aften,” fortsætter hun.

Hjælper hinanden

Lokalafdelingen har også ambitioner om foredrag og oplæg i den nærmeste fremtid.

”Og derfor er vi i tæt samarbejde med kræftkoordinatoren og kommunen. Vi hjælper hinanden, fordi det kommunale nogle gange virker stift på enkelte. Hos os er der mindre faste rammer,” siger Jette Jensen inden en af de andre frivillige, Tina Auda tager over:

”Det giver noget at møde andre, der er i samme situation. Man kan spejle sig i andre mennesker, som går igennem nogle af de samme ting. Man har måske lært nogle taktikker af at gå igennem nogle ting, eller står foran en udfordring.”