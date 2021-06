Ny køkkenchef serverer din nye livret

Den nye køkkenchef på Espehus lover ikke at skræmme nogen væk med maden, men til gengæld truer han med, at du måske får en ny livret, når du kommer på besøg. Foto: Privat

Espehus Om præcis en måned bliver der skruet op for blusset i Restaurant Espehus. Her træder Rasmus Lund Jonasson ind bag komfuret første gang, og den nye køkkenchef har sat din helt nye livret i ovnen. Du ved det bare ikke endnu.

Af André Bentsen

Selvom flere af de allerstørste lokale aktører var med om buddet, blev det alligevel et ansigt udefra, der fremover kommer til at skulle servere mad på en af Rødovres mest nostalgiske restauranter. Den nye køkkenchef bliver Rasmus Lund Jonasson, der i øjeblikket langer specialiteter over bordet i Italien, hvor han har arbejdet de sidste tre år. Tre år før det, stod der Meyers USA, New York i bunden af menukortet, så du kan godt forberede dig på, at der er fokus på kvalitet, når restauranten for alvor er klar til at tage imod nye gæster i slutningen af sommeren.

”Vi tror på, vi har fundet den helt rigtige forpagter, der kan udvikle Restaurant Espehus som folkelig restaurant. Stedet har i dag helt særlige kvaliteter, som bliver fastholdt, men der bliver tilført ny energi og nye gastronomiske evner, så det bliver et lokalt spisested, hvor man kan få en madoplevelse af høj kvalitet. Det bliver et stærkt lokalt tilbud, som vi forventer kan konkurrere med restaurantoplevelserne inde i København”, siger Nikolaj Weyser Mortensen, der er direktør for Ressource- og Serviceforvaltningen.

Din nye livret

Køkkenchefen selv har fået i skole i Rødovre for mange år siden og har stadig både en bror og en far, der bor i byen, så da den historiske restaurant med det hyggelige stråtag pludselig stod ledig, kastede han alt for at blive manden, der tager imod gæsterne.

”Jeg vil åbne en restaurant, der stræber efter at lave andre folks livretter. Altså en livret, som du ikke selv ved, du har endnu,” siger han fra sit køkken i Italien.

Maden bliver af den slags, der er af høj kvalitet uden at skræmme nogen væk, lover han.

”jeg laver mad ud fra mine oplevelser i både Italien og USA, men især den italienske tilgang med, at man serverer de råvarer, der er bedst i den givne måned, har også smittet af på mine egne livretter, der skifter med årstiderne,” griner han og nævner et hav af retter fra bøfsandwich til hvide asparges med fjordrejer.

”Jeg har lært meget af det her i Italien. Det handler om tid og sted og det tager jeg med mig til Rødovre,” understreger han.

Men hvorfor lige Espehus?

”Det virker uvirkeligt for mig, men det er jo et drømmested at få lov at lave mad,” siger Rasmus, der vil bruge forsommeren på at renovere stedet og sende nogle prøvesmagninger i luften og snakke med de lokale om mad og øl i luften.

”Jeg inviterer nok nogle af naboerne ind for at høre, hvad de gerne vil have af mad, og hvilken slags øl, de kan lide, men jeg håber, at alt er klar lidt før august, så vi kan få lidt af sommeren med.”