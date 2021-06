Ny aftale stopper ikke Rødovres undersøgelse af forhold i Nemlig.com

Nemlig.com har ændret forholdene blandt chaufførerne i Intervare, der bringer mad ud i Rødovre efter massiv kritik i pressen. Rødovre Kommune vil dog ikke sætte deres egen undersøgelse af forholdene i bero. Foto: Arkiv

Arbejdsmarked Selvom Nemlig.com kort før Grundlovsdag lovede at investere markant i forbedrede vilkår på det udskældte transportområde, afviser Rødovre Kommune at droppe undersøgelsen af forholdene for chaufførerne, der leverer mad til byens ældre og udsatte.

Af André Bentsen

Nemlig.com indførte pr. 1. juni en forbedret afregningsmodel overfor transportvirksomhederne, der bringer onlinesupermarkedets varer ud til kunderne. Den forbedrede afregningsmodel øger indtjeningen i transportvirksomhederne og gør det muligt for nemlig.com at stille krav om en minimumsaflønning for transportvirksomhedernes medarbejdere på mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. om måneden plus feriepenge for en 37 timers arbejdsuge.

Det skriver Nemlig.com i en ny pressemeddelelse i kølvandet på de sidste ugers kritik af forholdene i Intervare, der blandt andet leverer mad ud til Rødovres pensionister.

”Med den højere afregning til transportvirksomhederne og virksomhedernes højere aflønning af deres medarbejdere sikres nu en bedre aflønning end 3F Budoverenskomsten, der bl.a. indeholder søgne- helligdagsbetaling og særlig opsparing. Denne overenskomst er beregnet til transportvirksomheder, som bl.a. forestår udbringning af dagligvarer og måltidskasser, hvorfor transportvirksomhederne højere aflønning end det 3F Budoverenskomsten foreskriver vil gøre chaufførjobbet endnu mere attraktivt,” siger Stefan Plenge, der er adm. direktør i nemlig.com.



Fortsætter egen undersøgelse

De nye tiltag får dog ikke Rødovre Kommune til at droppe undersøgelsen af Intervare med henblik på at opsige kontrakten, hvis den er misligeholdt.

”I Rødovre fortsætter vi vores egen undersøgelse af forholdene i Intervare,” understreger borgmester, Britt Jensen (S) til Rødovre Lokal Nyt.

”Arbejdsforholdene skal være i orden og vi vil vide, hvordan forholdene er for den del af virksomheden, som vi samarbejder med,” siger hun og tilføjer:

”Når vi er færdige med vores undersøgelse, drager vi vores konklusion på det hele.”