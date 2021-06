Mor er den bedste i bogens Verden

Vibe Seide har gravet nogle spændende mødre frem fra siderne på bibliotekets hylder og det er der kommet en sjov podcast ud af.

Podcast Den alt for sjove podcastserie, Bogen Fanger 2610, der kirugisk hiver de bedste temaer ud af de bedste bøger, er nu klar til at tage moderskabet under kærlig behandling. Går det lige så godt som, da de legede med hundene i litteraturen, kan du godt glæde dig.

Af André Bentsen

Der findes ingen i verdenen, der ikke har en mor, og alligevel, er moderrollen ikke særlig dyrket i litteraturen, om end mødrene de sidste par år har fået mere fremtrædende roller.

Men så er det godt, at vi har podcastserien Bogen Fanger 2610, den lokale tematiske rundvisning i bøgernes forunderlige univers, der denne gang tager fat på moderskab i bøgernes verden.

”Bogen fanger 2610 er Rødovre Biblioteks boganbefalings-podcast. I hvert afsnit dykker vi ned i et nyt emne i bøgernes verden. Vi vælger emnerne ud fra, hvad der optager Rødovres borgere. Det kan være biler, cykler, hunde, mad, moderskab, ishockey og meget mere,” siger Vibe Seide, der er litteraturformidler og den ene halvdel af podcasten på Rødovre Bibliotek.

Hvad handler afsnittet om?

”Inspirationen kom let til afsnittet. Jeg cykler nemlig til og fra arbejde langs Damhussøen, og der ser jeg hver dag en masse mødre der triller tur med barnevognen. Jeg kan se, at mange af dem har høretelefoner i ørerne, og jeg tænker tit på, hvad de mon lytter til,” siger Vibe Seide og fortsætter:

”Og så tænkte jeg, de skal da lytte til noget, som er lavet helt specielt til dem. Derfra kom inspirationen til at lave et afsnit om moderskab i bøgernes verden.”

Da hendes datter var baby, var der hverken tid eller overskud til at læse bøger eller opsøge ny viden. Men da noget af overskuddet kom igen, ville hun gerne læse om mødre og moderskab, for det handlede hele hendes verden om i forvejen.

”Jeg tror, at mange mødre må have det på samme måde. Og så er der bare virkelig mange gode bøger om moderskab på hylderne, alt fra de glade og sjove til de grumme og grusomme. Mange flere, end vi kan nå at anbefale,” siger Vibe Seide.

”Derfor hører der også en inspirationsliste med til afsnittet. Man behøver dog ikke at være mor selv for at lytte med. Selvom mødre og moderskab er omdrejningspunktet, så er det nogle bog-anbefalinger, som mange kan få glæde af,” tilføjer hun.

Hvilke anbefalinger er der så med?

”Der er altid en bog til netop dit humør, og vi vil gerne vise, at moderskab i bøgernes verden er mange forskellige ting. Afsnittet anbefaler nogle af de seneste års bøger, hvor det handler om moderskabets svære følelser, som eksempel romanen Mor: en historie om blodet af Maja Lucas og Mit arbejde af Olga Ravn,” siger Vibe der laver podcasten sammen med kollegaen Martin Hartmann.

”Men ikke det hele er til den alvorlige side. Glæd dig også til at høre om onde stedmødre fra eventyrerne og om chicklittens mødre, hvor en kommende mor går amok i babytøjsshopping, fordi hun simpelthen må shoppe for to,” griner Vibe.

Vruuuuuum

Martin Hartmann arbejder lige nu på det næste afsnit, som handler om biler i bøgernes verden.

”Det udkommer i starten af september, og der bliver fart over feltet,” lover Martin inden Vibe stjæler den sidste linje:

”Jeg selv er i gang med research til et afsnit om mad i bøgernes verden, og det bliver man ikke så lidt sulten af at læse op på.. Vi vil altid gerne høre, hvis I har en god idé til et emne, så tager vi det op i et afsnit.”

Du kan skrive til podcasten med din gode idé på E-mail: cn24085@rk.dk.

Martin og Vibe giver den gas foran mikrofonerne.