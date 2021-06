Møder sommeren med ekstremt lave smittetal

Færre forventes at skulle testes hen over sommerferien på grund af det høje antal vaccinerede i Rødovre.

Hvis du mangler en god nyhed at gå på sommerferie på, skal det være, at vi har udsigt til en sommer med meget lave smittetal i Rødovre. Faktisk er incidenstallet helt nede på 20.

Af Genåbning

“Helt generelt er vi kommet meget fornuftigt gennem pandemien, men vi har også undervejs haft slemme lokale udbrud, som vi har sat målrettet ind over for.”

Sådan starter Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) den status på smitteudviklingen, som i denne uge sender familier med skolebørn glade ud i solen.

Det officielle tal for den testjusterede incidens siger nemlig i skrivende stund 20 i Rødovre, og det er meget lavt. “Det er meget glædeligt, at det går så godt. Vi har godt styr på Corona her i Rødovre og det er jeg meget glad for,” siger borgmesteren.

“Det er vigtigt at understrege, at det ikke kommer af sig selv. Når vi har klaret epidemien så godt, så skyldes det vores stærke lokale sammenhold og fællesskab i Rødovre. De lokale netværk har været fuldstændig uvurderlige,” mener Britt Jensen med hentydning til, hvordan lokalsamfundet er trådt sammen, hver gang smitten har været på vej op.

“Vi har brugt de lokale netværk f.eks. i boligområderne, omkring den lokale skole, daginstitution og SFO. Vi har samtidig meget tidligt i forløbet meldt os på banen med vores egne smitteopsporing, som har medvirket til, at vi har fået kontakt til de borgere, de centrale sundhedsmyndigheder ikke har fået kontakt til. Det betyder, at vi har medvirket til at bryde smittekæder tidligt i forløbet. Vores stærke lokale sammenhold og netværk har efter min opfattelse for alvor vist sin stærke værdi i denne vanskelige tid,” understreger Britt Jensen.

Færre test

Det er også det, vi kan se i forhold til test og vaccine, hvor der er kæmpe opbakning til de officielle anbefalinger i Rødovre.

“Vi er nu nået så langt i vaccination af rødovreborgere, at det er min klare forventning, at smitteudviklingen vil ligge lavt fremover. Vi skal fortsat være særligt opmærksomme på de særlige virusvarianter, som er meget aggressive. Men jeg er meget optimistisk for det sted, vi står lige nu i epidemien. Vi har som lokalsamfund klaret corona indtil videre, og hvis der kommer flere bump på vejen, så ordner vi også det,” siger Britt Jensen og fortsætter:

Rødovre går nu ind i en ny fase. 50 procent af borgerne i Rødovre har fået første stik, og dermed er der meget færre, der benytter de lokale teststeder.

“Vi forventer at holde fast i de lokale teststeder i Rødovrehallen, Kærene og i Islevbadet,” understreger borgmesteren dog og tilføjer:

“Når man besøger Borgerservice på rådhuset i den kommende tid vil man også kunne mærke, at vi er tæt på en normalisering, og der er ikke længere krav om mundbind. I Borgerservice anbefaler vi fortsat, at man bestiller tid på rk.dk eller ved at ringe til Kontaktcentret på 3637 7000. Det er for at sikre, at vi bedst muligt fortsat tager vare på hinanden. Hvis du kommer uanmeldt vil vi betjene dig bedst muligt, men der kan opstå ventetid.”