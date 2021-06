Mere kraft til din båd

SPONSORERET INDHOLD Når du drager til søs med din båd, er det alfa og omega at både du og din båd er sikre på vandet. Derfor er det også vigtigt at have en god lænsepumpe til din båd, som kan hjælpe til at sikre din båd, hvad enten den ligger i havnen eller er til havs, hvis der skulle ske et uheld, eller hvis din båd er utæt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor: køb en lænsepumpe online på marineudstyr.dk, som med garanti kan hjælpe dig, hvad enten du er til en manuel, hånddreven lænsepumpe, eller en automatisk, elektrisk lænsepumpe – eller du kan sikre dig med begge dele, så du kan tømme din båd for vand, hvis dit eletriske udstyr fejler.

Sikkerheden skal være i top

Ligesom at sikkerheden med en lænsepumpe skal være i top, er det ligeledes vigtigt at sikre sig andre steder på din båd – også indendørs. Aptering omhandler alt det, der udgør indretningen af din båd, og også her kan marineudstyr.dk være dig behjælpelig.

Her kan du nemlig finde alt fra stiger, bådsæder, skridsikker belægning, hængsler, skruer og ventiler. Eksempelvis er det en god ide, at have en god stige som er behagelig at kravle op ad med ombord, hvis du godt kan lide at bade og springe i vandet fra din båd. Det er ligeledes vigtigt at tage siddepladserne på din båd i betragtning, da du ofte skal sidde i stolen i mange timer, hvorfor det er vigtigt at sidde så behageligt som muligt.

Derfor skal dine bådstole både være god støtte til ryggen samt være egnet til livet på søen, både hvad angår sol, vind og vand. Også skridsikker belægning er en vigtig faktor på din båd, da det hjælper til at kunne bevæge sig sikkert rundt på båden, uden fare for at glide og falde i vandet.

En anden fordel ved dette er desuden, at en skridsikker belægning minimerer solens reflekser på bådens blanke overflade, så øjnene ikke generes unødigt.

Vedligeholdelse af din båd

En båd giver adgang til mange gode stunder på vandet, men dette afhænger især af, at man plejer og vedligeholder sin båd, så den er tip top, når man drager til søs. Især motoren er en vigtig del af din båd, hvorfor det er en god ide at pleje den, så den kan holde i mange år.

Dette findes der mange forskellige produkter til, og på Marineudstyr.dk finder du et bredt sortiment af produkter til lige netop dette. Her kan du også finde presenning til din båd i vinterhalvåret, samt motormaling som kan pifte din motor op og få den til at se ud som ny.

Der er ligeledes god chance for at finde alle de småting, du mangler, men som er gode at have med ombord, såfremt der er mindre ting, der skal repareres på båden.