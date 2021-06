Kun Sankt Hans for byggerbørn

Årets Sankt Hans fest på Byggeren bliver kun for indmeldte børn og en enkelt borgmester. Foto: Arkiv

Sankt Hans Der kommer sjældent røg uden ild, og rygterne er sande, og så alligevel ikke. For selvom den helt store Sankt Hans fest er aflyst på Rødovre Byggeleplads i år, holder byggerbørnene stadig fest, og får som altid årets tale serveret af borgmesteren ved gløderne fra bålet.

Af André Bentsen

Der er desværre ingen Sankt Hans-fest på Rødovre Byggelegeplads for forældre og gæster i år.

Beskeden er vigtig at få ud til læserne af Rødovre Lokal Nyt, mener ’Byggerens’ leder, John Sommerset.

Og han har ret, for den gamle byggelegeplads er et af de mest populære steder at se heksen blive sendt af sted år efter år, men i år bliver det kun til en lukket Sankt Hans fest for Byggerens indmeldte børn.

”Sankt Hans-festen på Byggeren er en tradition, der kan dateres helt tilbage til 1965 – året efter Byggeren startede. Og den tradition vil vi selvfølgelig holde ved lige,” understreger John Sommerset.

”Det har altid været et tilløbsstykke, hvor børn, forældre og ikke mindst støtteforeningen Rødovre Byggelegeplads´s Venner RBV samt personalet, har arbejdet sammen for at skabe et stort og fint Sankt Hans-arrangement for alle borgerne i Rødovre. Sådan bliver det altså ikke i år på grund af den øget smitterisiko, der vil være ved sådan et arrangement,” tilføjer han.

Passer på dem

Baggrunden er ifølge den ikoniske byggerleder, der snart stopper, at børnene fortjener en god sommer uden at blive smittet.

”Så derfor passer vi lidt ekstra på dem,” siger han og tilføjer:

”ørnene har været ’slået hjem’ som brikker i et Ludo-spil flere gange i det sidste halvandet år med corona. Hjemsendt fra skole, fritidsaktiviteter og alle de andre sociale elementer i deres liv. Det har været hårdt for rigtig mange børn og familier,” uddyber John Sommerset.

Alligevel skal byggerbørnene altså ikke snydes for Sankt Hans festen.

”Så vi fejre midsommeren med boder, sang, bål og båltale. Rødovres borgmester, Britt Jensen, vil i år holde båltalen for byggerbørnene på Byggeren klokken 16.30, hvorefter vi tænder bålet og sender coronaheksen til Bloksbjerg,” lover John og ønsker glad alle en god sommer.