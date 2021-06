Konservative har kandidaterne klar til valget

Det Konservative Folkeparti er klar til valgkampen. På billedet mangler Morten Thiregaard, Michael Boll Jensen og Lars Glade. Foto: Presse

politik På et opstillingsmøde har Konservative valgt 14 kandidater til efterårets kommunalvalg.

Af Christian Valsted

Det Konservative Folkeparti ønsker et politisk magtskifte i Kommunalbestyrelsen og partiet fra den politiske højrefløj har nu fundet de kandidater, der skal forsøge at løse opgaven.

Ved seneste kommunalvalg fik Konservative tre mandater i Kommunalbestyrelsen og blev dermed det næststørste parti i Kommunalbestyrelsen.

”Vi er meget stolte af at kunne præsenterer et så stærkt kandidatfelt til kommunalvalget. Der er 14 gode kandidater som alle er klar til arbejde for vælgernes gunst og for at gøre Rødovre til et endnu bedre sted at bo.” udtaler formand Jens Damgaard Gøtzsche i en pressemeddelelse.

Partiet oplyser, at det har været vigtigt at finde et homogent kandidatfelt, som alle vil arbejde for den konservative sag og for at der kan komme et ledelsesskifte i Rødovre med en ny borgmester.

”Jeg er meget stolt over, at vi har kunnet finde så mange gode kandidater. At høre vores topkandidater præsentere sig selv og deres politiske visioner på vores opstillingsmøde, har kun bekræftet mig i, at det er de rigtige kandidater vi har opstillet,” udtaler partiets borgmesterkandidat Kim Drejer Nielsen.