Konfiskerer bil efter vanvidskørsel på Islevdalvej

En 34-årig kvinde mister sin bil, fordi hendes 36-årige kæreste kørte vanvidskørsel i den her på Islevdalvej Foto: Arkiv

politi Retten i Glostrup i dag afgjort, for første gang ved en domstol, at konfiskere en bil efter vanvidskørsel, selvom det ikke var ejeren der sad bag rettet.

Af Christian Valsted

Kan politiet virkelig konfiskere en bil fra en person, som intet har gjort galt udover at låne sin bil ud?

Ja, det kan ordensmagten godt og det har de nu rettens ord for.

Retten i Glostrup har konfiskeret en kvindes bil, efter hendes samlever kørte over 100 procent for hurtigt i en byzone. Hastighedsforseelsen blev takseret efter de nye skærpede regler for vanvidsbilisme og kostede føreren kørekortet samt 20 dage i fængsel.

Det er første gang at en domstol har afgjort et spørgsmål om konfiskation af ejers bil i en straffesag, om for høj hastighed efter strafskærpelserne for vanvidsbilisme, hvor det ikke var ejeren selv der kørte bilen.

Rettens dom drejede sig om 36-årig mand fra Glostrup, som lørdag den 3. april klokken 22 kørte i sin samlevers bil med mindst 108 kilometer i timen på Islevdalvej, som er i byzone med tilladt 50 kilometer i timen.

Fordi hastighedsoverskridelsen var omfattet af de nye strammere regler om vanvidsbilisme, blev bilen beslaglagt på stedet.

”Fordi strafskærpelsen om vanvidskørsel som udgangspunkt medfører konfiskation af bilen – også selvom den ejes af en anden end føreren – nedlagde anklagemyndigheden påstand om, at retten konfiskerede bilen,” udtaler specialanklager Charlotte Møgelhøj, Københavns Vestegns Politi.

Den 36-årige fører danner par og bopæl med den registrerede ejer af bilen.

Retten bestemte, at bilen skulle konfiskeres i medfør af færdselslovens § 133a, stk. 2, som den 31. marts blev udvidet til også at omfatte konfiskation af andres bil, når der er tale om vanvidsbilisme.

Den dømte fører modtog dommen. Den registrerede ejer af bilen tog betænkningstid med hensyn til anke.