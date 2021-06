Kom med Lokal Nyt til Sankt Hans i Tivoli

I samarbejde med Tivoli sender Lokal Nyt to læsere ind til sjov og uhyggelig hygge. Foto: Presse

Der findes ikke noget mere dansk end lyse nætter og knitrende bål med fællessang. Nu får du chancen for at vinde det hele gratis plus utallige ture i karrusellerne med Lokal Nyt. Du kan dog også gå all in på gys i Danmarks største scaryhouse.

Af André Bentsen