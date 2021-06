Købte redaktørens svedtrøje

Den er blevet set et par tusinde gange, den kroatiske efterligning af en fodboldtrøje, der til historiens første ultraløb om Damhussøen bevægede sig 18 gange rundt om Damhussøen med 13 kilometer i timen for at løbe penge ind til Rødovre Lokal Nyt. Nu har Rafaat og de andre fra Danbolig Rødovre købt den brugte trøje for at støtte lokaljournalistikken. Foto: Brian Poulsen

Trøjeskifte Man kan mene, hvad man vil om de lokale nyheder, som jo skiftevis er gode og dårlige, men heldigvis mest gode her i Rødovre. I Danbolig er man dog så glad for dem, at man har købt redaktørens svedige trøje for at støtte lokaljournalistikken.

Af André Bentsen