Ked af lortehistorie

Rødovre Kommune afviser igen, at det skulle være Rødovre, der er skyld i fiskedøden i Rebæk Sø, der er plaget af spildevand. Foto: Brian Poulsen

Fiskedød Sagen om udledningen af spildevand i Rebæk Sø har bogstavelig talt ført til en slags mudderkast mellem Rødovre og Hvidovre Kommune i Hvidovre Avis om, hvem der har skylden. En undersøgelse frikender så godt som sikkert IrmaByen, der alligevel iværksætter ny egen undersøgelse.

Af André Bentsen

”Klamt, ad, og hvor er det ulækkert,” var blandt reaktionerne, da Hvidovre Kommune gennem Hvidovre Avis antydede, at spildevand fra blandt andet IrmaByen blev ledt ud i Rebæk Sø.

Rødovre Kommune afviste blankt, at det kunne være tilfældet her i Rødovre Lokal Nyt, blot for at blive udstillet ugen efter i Hvidovre Avis, der efter en samtale med HOFOR igen antyder, at også Rødovre kan have en kloakledning eller to med i sagen om den døende sø i nabokommunen.

Det får nu Teknisk Forvaltning til at præcisere over for lokalavisen i Rødovre.

”Undersøgelsen frikendte den ledning, der kommer fra Rødovre Stationsområdet herunder byggepladsen ved Rødovre Port, forklarer Teknisk Direktør, Poul Jepsen til formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro.

Kommunens egen undersøgelse viser små tegn på husspildevand i den ledning, som afvander hele den sydvestlige del af Rødovre herunder Kærene, Korsdalsvejskvarteret og Irmabyen. Dette er et stort område, og på grund af fortynding var det meget lave koncentrationer, der blev fundet.

”Der er ingen konkret mistanke er til bestemte grundejere og herunder heller ikke til IrmaByen,” siger Jan Kongebro.

Efter omtalen i avisen oplyser Elf Development, at de vil foranstalte målinger af regnvandet i hovedafløbet fra IrmaByen for at se, om der skulle være tegn på fejltilslutninger af husspildevand

Uoverkommelig opgave



Til Rødovre Lokal Nyt oplyser Teknisk Forvaltning én gang for alle, at det i praksis er en uoverkommelig opgave at undersøge alle ejendomme i et så stort opland for mulige fejltilslutninger af spildevand.

”Teknisk Forvaltning udførte i 2019/2020 en begrænset undersøgelse i en del af Korsdalsvejskvarteret for at finde regnvand, der var tilsluttet spildevandssystemet. Dette kostede over 200.000 kroner, og der blev kun fundet nogle få fejltilslutninger. Da det ikke er realistisk at undersøge alle ejendomme i oplandet, blev det på mødet 14. april 2021 aftalt, at den rådgiver, der har lavet undersøgelsen for Hvidovre Kommune, vil komme med et oplæg til Rødovre Kommune om, hvordan man på en omkostningseffektiv måde kan skyde sig ind på, hvor i oplandet der måtte findes fejltilslutninger,” understreger Jan Kongebro.

Han er ulykkelig over, at Hvidovre Kommune inddrager Rødovre i sagen, og ikke mindst, at de gør det gennem medierne.

”Hvis man ser det officielle svar, som HOFOR har sendt til begge kommuner, er der ingen grund til at eskalere det sådan her. Vi arbejder tæt sammen med HOFOR, og får vi at vide, at der skulle være fejltilslutninger i Rødovre, vil vi pålægge de eventuelle grundejere at bringe det i orden,” lover Jan Kongebro.