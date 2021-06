Kæmpe støjsejr til Rødovre

Det er området her, hvor borgmester Britt Jensen (S) og formanden for sammenslutningen af grundejerforeningerne i Rødovre, Jens Debel-Hasløv, til højre, i samtale med transportminister Benny Engelbrecht sidste år snakkede om Rødovres støjproblematikker, der nu får glæde af de mange millioner. Foto: Brian Poulsen

Støjskærme Som det absolut største støjprojekt i den milliardstore aftale om infrastrukturen, vil der allerede næste år blive sat støjskærme op langs motorvejen i Rødovre. Især to villaveje vil kunne mærke en kæmpe forskel.

Af André Bentsen

Borgerne på Nørregårdsvej og Korsdalsvej kan se frem til snart at kunne drikke deres kaffe i haven. Noget de ellers ikke har kunne i ro og mag i flere årtier på grund af den dræbende støj fra Motorring 3.

Men nu sender infratrukturaftalen altså 75 millioner kroner af sted til et kæmpe støjprojekt ved motorvejen de steder, hvor de ekstremt mange biler kaster støj ind over de to villaveje.

”Det er det største støjprojekt i aftalen overhovedet,” jubler skatteminister, Morten Bødskov, der i mange år har italesat den lokale problematik for Folketingets Trafikudvalg.

De har lyttet til os

På Rødovres rådhus kalder borgmester, Britt Jensen (S), aftalen for en kæmpe lokal sejr.

”Det ser nu ud til, at vores pres for at gøre noget ved støjen fra Motorring 3 nu endelig bærer frugt,” siger borgmesteren, der glæder sig over, at der også skal foretages en fuld støjkortlægning langs Motorring 3.

”Samtidig afsattes der 600 mio. kr. til en række konkrete støjprojekter allerede i 2022. Et af de projekter er på 75 mio. kr. til et støjskærmsprojekt her i Rødovre: ’Projekt ved Motorring 3 ved Nørregårdsvej, Rødovre’. Altså støjskærm på den strækning, som jeg gik sammen med Transportministeren i efteråret sidste år,” siger Britt Jensen.

”Tænkt engang efter så mange år og så meget pres, får vi nu endelig støjværn langs motorring 3 i Rødovre. I efteråret sidste år havde jeg inviteret transportministeren med rundt på nogle af Rødovres støjplagede villaveje. Og jeg er meget taknemmelig for, at han og resten af Folketinget nu har lyttet til os her i Rødovre,” tilføjer hun.

Sundhedsproblem

I Rødovre er 1.800 boliger udsat for støjplage over 58db og 200 af dem for mere end 63db (ifølge Vejdirektoratets seneste støjhandlingsplan, Red). Det rekreative område ved Vestvolden kan på grund af støjplagen fra Motorring 3 ikke overholde Miljøstyrelsens grænseværdier.

”Vi har et alvorligt sundhedsmæssigt problem ifølge den seneste WHO-rapport på området, og faktisk har EU udråbt støj til at være den værste miljøtrussel for mennesker næst efter luftforurening. Derfor er der ingen tvivl om, at støjgenerne skal udbedres hurtigst muligt,” påpeger Britt Jensen.

Aftalen rummer også flere andre investeringer, som kommer til at give den kollektive trafik i Rødovre et stort løft. Der er bl.a. specifikt sat penge af til en hurtigbus, den såkaldte BRT-linje, som vi tidligere har beskrevet her i Lokal Nyt.

Kæmpe dag

”Det er en stor dag for Rødovre,” understreger ministeren i kølvandet på regeringens pressemøde klokken 10 mandag morgen.

”Vi får 75 millioner til Rødovre til et projekt vi har kæmpet for i mange år. Jeg er glad for, at det arbejde, der er lavet nu, bærer frugt. Rigtig mange borgere vil få en hjælpende. Det her er isoleret set til det her støjprojekt og så er der sat tre milliarder af til støj i hele Danmark i aftalen, men Motorring 3 er et stort problem og særskilt nævnt. Det har en betydning,” siger han.

Udover projektet med støjskærmene kan Rødovre og de tusinder af støjplagede grundejere se frem til, at der også fremover vil være større fokus på problemet og forhåbentlig snart gjort noget ved hastigheden på motorvejen og den slidte støjdæmpende asfalt, der lige nu er så gammel, at den larmer mere, end hvis det bare havde været almindelig asfalt.

”Der bliver lavet en kortlægning af støjproblemerne. Det får man så resultatet af, når den er der, står der eksplicit, at der skal foretages støjreducerende tiltag på motorring 3,” påpeger Morten Bødskov.