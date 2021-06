Jeg bliver SÅ træt!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg kan godt blive lidt træt af nogle af de opslag, man kan finde på Facebook...

Af Chrummer

”Kan godt mærke, at vi var i gang i 15-16 timer igår. Holder fri i aften. Om lidt er der frikadeller til familien!”

”Mødte tidligt på arbejde på denne skønne søndag. Men nu står den på rabarberkage og god frokost. God søndag!”

”Så er der gået næsten fem uger i vores killingers liv. God lørdag aften! (med en kattevideo)”

Jeg kunne selvfølgelig scrolle videre og lade være med at læse disse opslag. Men jeg synes jo, at det er dejligt at se, at ens venner ”hygger” sig. Men nu er disse opslag ikke fra mine venner, men opslag fra landets STATSMINISTER!!!!

Det er jo ikke fordi, at Mette ikke skal have lov til at være ”privat” person – men vi ved jo godt ALLE sammen, at ikke EET eneste af disse opslag, ikke lige har været forbi en spindoktor. Hvad sælger billetter?? Ja, hvad med noget med svinekød? Så kan muslimerne lære det. Og findes der noget bedre end Den Store Bagedyst – Bum så er der rabarberkage. Findes der noget mere populært på youtube end kattevideoer ???

Yes, vi er sikker på mindst 8 år mere ved magten. Vi har jo stadig hundehvalp og fællessang oppe i ærmet!! Og hvis lokummet brænder, så ryger hun sgu med i Vild med Dans.

”Vi har lige slået millioner af mink ihjel og sender en erstatning på 19 milliarder til minkavlerne – men hey, jeg skal have frikadeller.”

”Jeg ved godt, at vi bliver beskyldt for at hjælpe amerikanere med at spionerer på vores naboer – ja ja ja, men har du set mine kattekillinger???”

Og hvem kan blive sur på en kattedame, som bager sin egen rabarberkage?

Det her har ikke noget at gøre med, at Mette er Socialdemokrat. Jeg synes, at Fadbamse-Lars’ tur over Atlanten i bar fadølsvom og i den bedste sendetid, giver mig lige så meget kvalme. Jeg er lidt træt af, at politikere skal krydres med kattevideoer, så jeg stemmer på dem, fordi de jo er lige præcis, som jeg selv er. Jeg er for fanden ikke en idiot, som ikke kan tænke selv.

Jeg er sådan set flinterende ligeglad med, hvad Mette spiser til middag eller at lære mennesket Lars Løkke at kende. Jeg vil skide på, om du har kattekillinger og kan bage; kan du styre vort land?

Nu håber jeg bare ikke, at Mette bliver som min ven Bo. Bo sender mig ofte et billede af, at han tydeligvis sidder på toilettet med bukserne nede om anklerne med teksten: ”Ja så sidder man sgu her igen!!!”

Det gider jeg bare ikke at se fra Mette F på Facebook.