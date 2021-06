Ingen skal gå igennem kræft alene 

Camilla Hede og Tina Auda starter nu en helt ny Walk and Talk støttegruppe op i Rødovre, hvor berørte af kræft kan få et frirum til at snakke om alt, de har på hjertet med hinanden eller med frivillige fra lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse.

Af André Bentsen

Ingen skal gå gennem kræft alene, så derfor tilbyder den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse nu alle at gå igennem sygdomsforløb og rehabilitering sammen.

Ikke alle sammen, sammen, men gennem små Walk and talk grupper, der kan være så små som to personer. Enten to ramte eller pårørende, eller en berørt og en frivillig.

Gåturene starter foran Sundhedscenteret den tredje torsdag i hver måned klokken 13.30 og varer lige så lang tid, som man aftaler, de skal vare, men typisk omkring tre kvarter.

”Gåturen i det grønne område giver en mere uformel ramme for svære snakke, hvor man kan tale om forskellige bekymringer,” siger Camilla Hede.

Sammen med Tina Auda er hun initiativtager til de nye gåture, der er timet sådan, at man kan nå tilbage og deltage i kræftcaféen i Sundhedscenteret.

De er begge uddannet indenfor andre områder, der giver kompetencer til at lytte og spørge og alle frivillige, der deltager på gåturene, såfremt, man har lyst til at gå med dem, har været igennem særlige kurser i Kræftens Bekæmpelse.

”Formålet er at snakke om både det der er svært, men også at møde mennesker, der kender de problematikker, man har. Det kan gøre, at man åbner sig på andre måder,” siger Tina Auda.

”Når man bevæger sig i en gåtur og snakker samtidig, kommer der nogle andre energier i spil, der læner sig op af meditation. Man skal ikke noget bestemt, og heller ikke snakke om noget bestemt. Det skal nok komme, når man føler for det, fordi man ved, at muligheden er der,” tilføjer hun.

Brug for at snakke

Mange kan have glæde af at snakke i et særligt rum, hvor der er plads til at sige og tænke ting, man ikke gør derhjemme. ”Selv, hvis du er i et parforhold, er der mange ting at tænke på. Hvis man er tæt på at miste nogen til kræft, er der meget, der fylder,” siger lokalafdelingens formand, Jette Jensen.

”Der kan en gåtur og lidt luft gøre underværker, fordi man ikke altid skal snakke med sine pårørende, men spørge nogle andre om tingene. Man vil på et tidspunkt gerne snakke uden at bekymre sine pårørende,” tilføjer hun og giver ordet til Camilla:

”Der er ingen forkerte spørgsmål, og man behøver ikke engang sige noget. Det giver en anden base, end den man har i familien og med vennerne. ”

Camilla understreger, at gåturene er for alle, også de unge, som måske nogle gange har svært ved at se sig selv i en traditionel støttegruppe.

”Jeg tror, mange unge føler, de er udødelige indtil det rammer. Til genegæld står de tit alene med det, når de bliver ramt af kræft. Deres venner har måske sværere ved at forstå det, fordi omgangskredsen er ikke ramt på samme måde,” siger Camilla og fortsætter:

”Der kan det være godt med nogen, der kan være der og lytte og støtte.”

Du behøver ikke tilmelde dig gåturene, du møder bare op og er selv med til at sætte rammer og præmisser for, hvad der skal ske.