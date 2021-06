Hotdog Station – Barndommens Baggage

Jonnas udstilling kan ses lidt mere end en uge endnu på biblioteket. Foto: Brian Poulsen

Kunst Tag toget til bardommens gade fra Hotdog Station med Rødovres billedkunstneren Jonna Pedersen, der i en ny udstilling på biblioteket skræller de dragter vi iklæder os i livet, af den der kigger på.

Af André Bentsen

Hvis varmen presser dig indendøre, så søg ly i skyggen af god kunst på Rødovre Bibliotek. Her kan du nogle dage endnu se Jonna Pedersens udstilling, Fone, plus et såkaldt overgangsværk, der gør både hende og beskueren klar til den tid, der kommer.

” Man ser en telefon, men man ser også en støvle og en påklædningsdukke og så står der hotdogsstation,” siger Jonna og holder en lang tænkepause, da vi møder hende i den bagende sol foran biblioteket.

Her han udstillet to gange tidligere, og er som en af Rødovres få professionelle billedkunstnere glad for at vise sin kunst frem lokalt, selvom det er svært at få den dialog mellem kunstner og beskuer frem, som man nogle gange ønsker.

En dialog, der vil nærmest er udgangspunktet for hele serien ’Fone’. Med i udstillingen, der kan ses i bibliotekets afkølede store sal er da også et overgangsbillede.

”Man kan altid tolke kunst, men det er et overgangsbillede og det har udviklet sig i en anden retning end de andre,” siger Jonna og fortsætter denne gang hurtigt:

”Det sidste års tid med corona har givet meget tid til refleksion over livet og det kan man se i værket. Jeg fylder 50 år i år, og så dukker der andre tanker op, som vil ud.”



Påklædningsdukken

I det hele taget er der noget mellemmenneskeligt kærligt og eksistentielt over værkerne og især det nye overgangsmaleri stikker af.

”Eksistens er rigtig mange ting. Det jeg arbejder med i kunsten her, handler om at være tro mod sig selv og have et ståsted. Symbolikken med støvlen er at få fodfæste. Påklædningsdukken har jeg malet, så den fremstår levende, men stadig så det ligner en påklædningsdukke, så man kan sætte tøjet på,” siger Jonna, der mener vi skal være tro mod alle de forskellige dragter vi har båret gennem livet.

”Det er et barn og hun står med en dukke og nederst i billedet ser man hånden af Anders And, der har en taske i hånden. For mig er det ’Hotdog Station’ – barndommens bagage. Det er mere, at vores eksistens også trækker tråde tilbage til barndommen og den man er i dag,” understreger hun.