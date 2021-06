Guide: Her er sommerens oplevelser og aktiviteter i København

SPONSORERET INDHOLD Oplevelser i København er der nok af. Men for mange kan det være svært at få det fulde overblik over, hvilke aktiviteter, seværdigheder og oplevelser der skal stå øverst på listen, når sommeren er i fuldt flor, og der er plads til at udforske vores smukke hovedstad.

Heldigvis er du landet det helt rigtige sted. Vi tager dig nemlig i hånden og hjælper dig med at blive ferieklar. Vi giver vores bud på de bedste oplevelser og aktiviteter i København, og der er selvfølgelig noget for både de store og små. Læs med og bliv inspireret til, hvordan du sikrer dig den bedste sommerferie længe.

Familieferien over dem alle: zoo, Tivoli og danske kulturskatte

Skal familien med på ferie, er der i dén grad noget at vælge imellem. For spørger vi Jens Kristensen fra Funguide, fortæller han selv, at ”der findes rigtig mange spændende, sjove og lærerige oplevelser og aktiviteter i København”. Og netop Funguide hjælper dig godt på vej, når familien skal på tur. Her får du det helt store overblik over sjov, spas og skøn underholdning.

Vi kan ikke komme uden om København Zoo og Tivoli. To evige favoritter, som alle børn vil elske at komme forbi. Men vil I gerne prøve noget andet, er der også masser af kultur og oplevelser i København. Er børnene lidt ældre, kan I springe på Fangerne på Fortet hos Adventure Games, gå på vandet med Waterballz eller måske få lidt kvalitetstid med et flødebollekursus hos Social Foodies.

Veninderne på tur

Jens har også samlet meget andet til dig, der gerne vil finde de bedste oplevelser til at gøre ferien uforglemmelig. Aktiviteter i København er der nok af, men I bør også nyde noget af tiden på én af de mange kaffebarer eller spisesteder, du finder over hele byen.

Start med morgenmaden på Nørrebro, og snup en kaffe ved søerne. Herefter kan I passende tage på Smykbar, hvor I får mulighed for at lave jeres egne smykker på Frederiksbergs hyggeligste smykkecafé, som Jens selv fortæller det. Herefter kan I besøge Refshaleøen på cykel og nyde den smukke natur, mens I finder jeres favorit på Copenhagen Street Food. Nyd en dukkert foran Operaen, og slut af med aftensmad på Christianshavn for den absolut bedste feriestemning.

Særlige seværdigheder i København

Ingen ferie i København uden at snuse til kulturlivet. For der findes et væld af seværdigheder i København, som du altså ikke bør strege på listen. Og her taler vi selvfølgelig både om de klassiske som Rundetårn og Amalienborg, men også mange andre.

I Valby finder du Cisternerne, der er en helt unik oplevelse under jorden. Du bør også svinge forbi Amager Strandpark, hvis du vil nyde skøn arkitektur kombineret med en svømmetur, og så byder indre by på historiske bygninger af høj klasse.

Vil du ind under huden, kan du tage et smut forbi Christiania, hvor der også er mulighed for at få en guidet tur. Og så skal du ikke snyde dig selv for en kanalrundfart, og mest bare fordi det altid er så hyggeligt.