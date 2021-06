Galleri: Fodboldfeber i børnehøjde

Der var vild parade og kampgejst, da Børnehuset Espelunden marcherede mod fodboldbanerne Foto: Brian Poulsen

billeder EM-euforien har ikke bare fået voksne til at skabe sig som børn, den har også fået børn til at lære og lege som voksne. Især i Børnehuset Espelunden, hvor et fodboldstævne er døren til at lære om andre landes kultur. Se alle billederne her.

Af Christian Valsted