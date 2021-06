Fynboer på besøg

Rødovres tennisherrer skal følge op på den flotte sejr over Gentofte, når Fruens Bøge kommer på besøg onsdag aften. Foto: Privat

tennis Sport Live sende direkte fra tenniskampen, når Rødovre Tennisklub tager mod Fruens Bøge fra Odense, når 4. runde spilles onsdag aften.

Af Peter Fugl Jensen

Sport Live sender en holdkamp fra hver runde i grundspillet udendørs, skiftevis med fokus på herrer og damer og i morgen aften, onsdag, dækkede Rødovres herrer, når de spiller på Rødovre Parkvej hjemme mod Fruens Bøge i 4. spillerunde. Kampens sendes live fra klokken 16 til 20.25.

“Vi er stolte af at give tennissporten et markant løft ved at sende Elitedivisionen på Sport Live. Det er til stor glæde og gavn for både klubberne og spillerne at blive eksponeret bredt. Derudover er tennis jo en virkelig populær og underholdende tv-sport, som vi er utrolig glade for at vise frem på vores kanal,” siger Flemming Kjellerup. Sport Live sender også fra dansk fodbold, motorsport, floorball, futsal, volleyball, basketball, hestevæddeløb, cykling og meget mere.

Rødovre har fået en overraskende god start med sejre over Hørsholm og Gentofte, mens det blev til et 0:6 nederlag til jyske Give.

”Vi har præsentation af spillere, referee og holdkaptajner klokken 15.45 på bane 5 foran klubhuset. Orientering om kampprogrammet sker også her. Der spilles på banerne 3-7,” siger formand Poul Lundberg Andreasen, der ærgrer sig over, der kun er plads til 75 tilskuere på grund af COVID-19.